Georgiano di 50 anni arrestato per furto, trovati oltre 22.500 euro e argenteria nell'auto

Un uomo di 50 anni originario della Georgia è stato arrestato a Roma per furto, istigazione alla corruzione e ricettazione in seguito ad una perquisizione dell'auto da parte dei Carabinieri nella notte di venerdì 3 maggio.

Rapina studenti minori, carabiniere fuori servizio lo insegue e lo arresta

La vicenda

Il 50enne senza fissa dimora e con precedenti penali viaggiava a bordo di un'auto con targa lituana in via della Lega Lombarda. Dopo aver tentato di sfuggire al controllo dei Carabinieri, in servizio per un regolare controllo della zona, ha iniziato una corsa per raggiungere l'autostrada dal cimitero del Verano.

La pattuglia è riuscita subito dopo a bloccare il veicolo per perquisirlo. Al suo interno 22.510 euro in contanti e la refurtiva: argenteria, gioielli, orologi e beni di valore rubati. L'uomo ha tentato di corrompere gli agenti offrendo loro parte del denaro.

Matteo Falcinelli arrestato a Miami, Dipartimento di Stato Usa: «Riconosciamo preoccupazioni Italia su circostanze arresto»

La refurtiva recuperata era stata sottratta nella stessa notte in un'abitazione nella zona di piazza Mazzini, mentre la proprietaria, ignara dell'illecito, si trovava con la famiglia fuori Roma. Il georgiano è in custodia cautelare al carcere di Rebibbia ed è in stato di arresto e fermo. Continuano le indagini per individuare eventuali complici dell'uomo a cui sono stati anche sequestrati due cellulari.