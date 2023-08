Travis Scott (a sorpresa) a Roma, guida al concerto al Circo Massimo: dove acquistare i biglietti per lo show della star del rap

Neanche il tempo di annunciare il concerto, che subito è partita la caccia al biglietto per Travis Scott al Circo Massimo. Le prevendite per quello che si preannuncia come lo show definitivo dell’estate romana, vuoi per la grandezza del personaggio (uno degli artisti rap più famosi e seguiti a livello mondiale), vuoi perché l’appuntamento chiude la stagione (che ha fatto registrare cifre record: solo al Circo Massimo ammontano a oltre 230 mila i biglietti venduti per i concerti di quest’anno, in attesa di Max Pezzali e del suo “Circo Max” in programma il 2 settembre, al rientro dalle vacanze), sono partite questa mattina alle 10, quando gli iscritti alla piattaforma MyLiveNation - gestita dalla società che organizza i concerti di Travis Scott, tra i colossi dell’intrattenimento dal vivo a livello mondiale - hanno potuto assicurarsi i primi biglietti messi in vendita per l’appuntamento che lunedì 7 agosto vedrà il 32enne rapper statunitense conquistare l’antico stadio romano. I prezzi vanno dai 57,50 euro per assistere allo show nel pit stando a pochi metri dal rapper sotto il palco ai 46 euro per il resto dell’area. Le prevendite proseguiranno ancora fino alle ore 10 di domani, giovedì 3 agosto, quando saranno aperte le vendite generali su Ticketmaster, TicketOne e VivaTicket.

Travis Scott, il gladiatore dell’hip-hop sbarca al Circo Massimo: il rapper americano ha annunciato a sorpresa uno show a Roma

Travis Scott (a sorpresa) al Circo Massimo, dove acquistare i biglietti

“Italia tornerò presto”, aveva detto appena lo scorso 30 giugno Travis Scott dal palco dell’Ippodromo Snai La Maura di Milano, davanti a 80 mila persone.

Nessuno poteva immaginare che il 32enne rapper americano sarebbe tornato così presto nel nostro paese. Lo show al Circo Massimo sarà la prima data in assoluto di Travis Scott a livello mondiale dopo l’uscita dell’album “Utopia”, che è uscito lo scorso venerdì e che sta conquistando giorno dopo giorno le classifiche mondiali. Collezionando milioni di streams (in cinque giorni ha superato quota 300 milioni di ascolti su Spotify a livello mondiale). E infrangendo record. Allo scoccare della mezzanotte tra giovedì e venerdì scorso, quando il disco è stato caricato su Spotify, i tanti accessi simultanei per ascoltarlo hanno mandato in crash la piattaforma. Non solo: nelle ventiquattro ore successive alla pubblicazione di “Utopia” le 19 tracce del disco hanno collezionato qualcosa come 128,5 milioni di streams solo su Spotify, una cifra che ha permesso al quarto disco di Travis Scott di diventare l’album rap più ascoltato dell’anno nelle prime 24 ore dalla sua pubblicazione. Battuto Pink Tape di Lil Uzi Vert, che un mese fa, il 30 giugno, si era «fermato» - si fa per dire - a 53,4 milioni di streams. “Utopia” si è portato anche sul podio della classifica dei dischi rap più ascoltati di sempre su Spotify nelle prime 24 ore, superando i 100 milioni di streams totalizzati l’anno scorso da “Mr. Morale & The Big Steppers” di Kendrick Lamar, guadagnando la medaglia di bronzo dietro a “Certified lover boy” di Drake con 153 milioni di streams e “Scorpion” dello stesso Drake con 132 milioni.

Travis Scott ricercato dalla polizia: rissa durante il Dj set e danni per più di 12mila dollari

Il rapper dall'animo da gladiatore

Con questi presupposti il concerto di lunedì al Circo Massimo sarà un evento di portata e rilevanza mondiale, in cui la scelta della location che ha ispirato una delle canzoni contenute in “Utopia”, “Circus Maximus” (così il rapper ha intitolato anche il visionario film fatto proiettare nei cinema americani in contemporanea all’uscita dell’album sulle piattaforme), non sembra essere un caso: nel brano, inciso insieme a The Weeknd e a Swae Lee, Travis Scott parla di sé stesso come di un gladiatore costretto a intrattenere la folla. È quello che farà, da divo del rap, nell’antico stadio romano, conquistando gli spettatori che non mancheranno all’appuntamento. Roma tornerà ad essere Capitale del mondo, per uno show che attirerà l’interesse dei media internazionali. Per lanciare il suo nuovo disco Travis Scott aveva originariamente annunciato un concerto in live stream mondiale in programma per lo scorso venerdì all’ombra delle Piramidi di Giza al Cairo, poi cancellato a causa di mancati permessi e polemiche. Negli scorsi giorni il rapper aveva seminato in rete indizi relativi a uno show a Pompei, dove peraltro era stato pure avvistato il 16 e 17 luglio scorso, insieme a una troupe. Alla fine, però, Jacques Bermon Webster II, questo il vero nome dell’artista, un patrimonio stimato in 80 milioni di dollari, ha scelto Roma.

Travis Scott, morto bambino di 9 anni ferito al concerto in Texas all'Astroworld: le vittime salgono a 10

Le polemiche

Finito più volte al centro di polemiche - nel 2021 il suo AstroWorld Festival di Houston una tragedia causò la morte di 8 persone, tra le quali bambini di età compresa tra i 9 e i 14 anni, e il rapper fu oggetto di teorie cospirazioniste circolate sui social che lo accusavano di satanismo e parlarono dell’accaduto come di un sacrificiu umano - Travis Scott ha cambiato il corso dell’hip hop con una serie di album innovativi che gli hanno permesso di vendere milioni di copie a livello mondiale e collezionare una nomination all’anno ai Grammy Awards dal 2017 ad oggi. Sul palco del Circo Massimo Travis Scott - artista a trecentosessanta gradi, attivo anche nel campo della moda e dell’imprenditoria, come fondatore dell’etichetta discografica Cactus Jack - farà vivere il suo ultimo progetto discografico, dimostrando di essere ancora una volta un innovatore in grado di portare la sua musica ad un livello sempre più alto.