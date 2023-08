Martedì 1 Agosto 2023, 23:05

Travis Scott al Circo Massimo non è un’ Utopia, per citare il titolo dell’ultimo album del rapper statunitense, che da quando è uscito, lo scorso venerdì, sta conquistando giorno dopo giorno le classifiche di tutto il mondo collezionando milioni di streams e infrangendo record. L’annuncio ufficiale è arrivato solamente ieri sera poco dopo le 20, quando dagli Usa il rapper e il suo entourage hanno dato il via libera alla diffusione della notizia: più che una sorpresa, una conferma. Da ore, infatti, in rete rimbalzavano tutti i dettagli relativi allo show, dopo gli spoiler comparsi per errore sui siti delle società di vendita e distribuzione di biglietti per eventi, rimossi quando era già troppo tardi e alcuni utenti avevano fotografato le pagine con tutti i dettagli, prezzi dei biglietti compresi, condividendo poi le immagini sui social.

IL RADUNO

Tutto vero: Travis Scott lunedì 7 agosto, esattamente tra quattro giorni, si esibirà dal vivo al Circo Massimo per il primo show mondiale dopo l’uscita del nuovo disco. I biglietti per il concerto (organizzato da Live Nation in collaborazione con The Base), che nonostante il poco preavviso punta a radunare nell’antico stadio romano migliaia di spettatori (sfruttando anche le presenze turistiche di questi giorni in città), saranno in vendita da domani alle ore 10, e in prevendita per gli utenti My Live Nation da oggi. Roma si prepara ad accogliere il rapper del momento, che con il suo nuovo album Utopia ha totalizzato in quattro giorni oltre 300 milioni di ascolti complessivi su Spotify a livello mondiale: «L’annuncio a sorpresa di Travis Scott, una delle popstar più famose al mondo, in concerto al Circo Massimo, è l’ennesima conferma di quanto Roma sia sempre più attrattiva per le star internazionali». Il palco sul quale si esibirà sarà lo stesso del concerto degli Imagine Dragons di sabato sera (condividono la società che gli organizza i concerti, Live Nation): con le sue hit chiuderà una stagione trionfale - solo gli show al Circo Massimo hanno superato quota 230 mila spettatori complessivi - in attesa del concerto che il 2 settembre, al rientro dalle vacanze, vedrà Max Pezzali trasformare lo stadio nel suo Circo Max (tra gli ultimi ospiti annunciati anche Gazzelle e Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari).

LA RINUNCIA

Costretto a rinunciare allo show in diretta streaming all’ombra delle Piramidi di Giza al Cairo originariamente previsto lo scorso venerdì, nel giorno dell’uscita di Utopia, a causa di una campagna di boicottaggio portata avanti sui social (legata anche alle vecchie teorie cospirazioniste di chi lo definì un satanista parlando della tragedia al suo AstroWorld Festival di Houston del 2021, nella quale morirono 8 persone, come di un sacrificio umano), Travis Scott negli scorsi giorni aveva seminato indizi in rete relativi a uno show a Pompei, dove peraltro era stato pure avvisato il 16 e 17 luglio scorso, insieme a una troupe: presso gli scavi il rapper ha girato alcune scene del film Circus Maximus, realizzato per accompagnare l’uscita di Utopia e proiettato nei cinema statunitensi nella notte tra giovedì e venerdì. Nell’omonima canzone contenuta nel disco, Travis Scott parla di sé stesso come di un gladiatore costretto a intrattenere la folla: è quello che farà, da divo del rap, nell’antico stadio romano lunedì sera, conquistando l’arena.