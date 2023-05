Roma, attori e campioni vanno a rete: al Foro Italico gioca la solidarietà

La pioggia non ha fermato la prevenzione. Al Foro Italico ha preso il via, ieri, il Tour 2013 della Special Edition di Tennis & Friends, Salute e Sport realizzato nell’ambito degli Internazionali BNL d’Italia. Un’edizione speciale che ha guardato agli adolescenti con il messaggio “La cultura della prevenzione è Giovane”. La manifestazione, ideata 12 anni fa da Giorgio Meneschincheri, specialista in Medicina preventiva e docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, promuove la cultura della prevenzione e dello sport. «I dati allarmanti sull’obesità infantile ci spingono ad intervenire subito attraverso una puntuale formazione sui corretti stili di vita - ha detto Meneschincheri - E’ necessario che le Istituzioni si facciano carico di sostenere una politica di interventi attraverso lo sport e una corretta alimentazione».

Nella giornata dedicata alla prevenzione sono stati offerti screening gratuiti e visite mediche grazie alla presenza di un’equipe formata da cardiologi, medici sportivi, nutrizionisti e dermatologi.

E ancora, Fabiola Sciabbarrasi, Stefania Orlando, Beppe Convertini e Miriana Trevisan. Presenti anche le leggende dello sport Nicola Pietrangeli, Diego Nargiso, Filippo Volandri e Marco Tardelli. E non è voluto mancare Giovanni Malagò, presidente del Coni. L’atmosfera di sport, glamour e impegno sociale si mischia all’alto agonismo degli Internazionali BNL d’Italia, con la manifestazione che è ormai pronta per le battute finali.

Gli scontri decisivi portano il Campo Centrale nel momento più intenso del torneo e a dimostrarlo, ci sono gli applausi e le grida del pubblico che ha preso d’assalto gli spalti per l’ultimo weekend di tennis al Foro Italico. Tanti gli ospiti presenti in ‘tribuna autorità’ per gli ultimi match, quelli più cruciali, come il “leggendario” Tony Hadley, ex frontman degli Spandau Ballet. In prima serata arrivano Andrea Delogu, l’attrice Gabriella Pession, e Lillo Petrolo, seguiti dal calciatore Felipe Anderson con la bellissima moglie Lohanne Nascimento, a cui il calciatore della SS Lazio è ormai legato in una passionale unione che s’illumina, sotto i flash dei fotografi a cui la coppia non risparmia mai dolci sorrisi.

Gli incontri sono stati commentati anche da Charlie Gnocchi – reduce dall’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip -, ormai tornato in ‘carne e voce’ su RTL 102.5, radio mediapartner della manifestazione. Dalla postazione live degli Internazionali, lo speaker Francesco Fredella ha poi presentato il progetto musicale “Radio Zeta Future Hits Live - il Festival della Generazione Zeta”, che avrà luogo proprio al Foro Italico subito dopo il torneo di tennis e che vedrà la conduzione dei volti beniamini dell’etere, tra FM e web, Camilla Ghini, Jody Cecchetto e Paola Di Benedetto.