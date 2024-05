Sinner al Foro Italico, abbracci e sorrisi con i volontari nonostante la rinuncia agli Internazionali di Roma

Nonostante il forfait agli Internazionali BNL d'Italia, Jannik Sinner regala emozioni. Protagonisti, subito dopo la conferenza stampa indetta per spiegare i motivi della sua rinuncia al torneo di Roma in programma dal 6 al 19 maggio, sono stati due volontari impegnati durante la giornata ai bordi del campo Pietrangeli.

Sinner rinuncia a Roma ma regala sorrisi

Il tennista azzurro si è fermato a parlare con entrambi regalando sorrisi e strette di mano.

Un'emozione speciale per i due volontari, ringraziati dal campione altoatesino per il loro impegno al Foro Italico, e con i quali Sinner si è detto dispiaciuto di non poter essere presente anche per renderli felici con le sue giocate in campo invitando, poi, i due ragazzi ad estendere il proprio ringraziamento a tutti i volontari del Foro Italico. Dopo la chiacchierata Jannik si è allontanato, non senza aver stretto la mano e ringraziato ancora i ragazzi per il loro impegno.