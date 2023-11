Viva Rai2, Favino ospite da Fiorello recita Shakespeare da un semaforo sul lungotevere. «Resterà negli annali della tv»

Prosegue la seconda settimana di VivaRai2! in compagnia di Fiorello e la sua banda. Stamattina, 13 novembre, prima di arrivare nel 'glass' del Foro Italico, Pierfrancesco Favino ha messo in piedi uno show che resterà negli annali della televisione: in piedi sulle strisce pedonali, di fronte agli automobilisti fermi in lungotevere Diaz, ha recitato Shakespeare e Leopardi.

Eredità Gina Lollobrigida, quanto vale e a chi spetta dopo la condanna di Andrea Piazzolla? Il factotum potrebbe essere dichiarato “indegno”

Viva Rai2!, gli sketch di oggi, 14 novembre

In diretta dal 'glass' del Foro Italico, Fiorello ha anche oggi dato il buongiorno a tutta Italia alla sua maniera, tra musica, balli, buonumore e soprattutto un'immancabile rassegna stampa con le notizie del giorno.

Ospite di questa settima puntata è stato Favino, che questa volta si è superato: lanciato 'in missione' da Fiorello, il suo compito è stato quello di "portare la cultura in strada".

E lo ha fatto partendo da un semaforo in lungotevere Diaz: prima con un teschio in mano, in riferimento a Shakespeare. Poi, scattato il rosso, si è spostato sulle strisce pedonali con tanto di leggio e ha iniziato a recitare 'L'infinito' di Leopardi.

Una scena replicata anche in seconda battuta, con tanto di raccolta di 'oboli': "La cultura paga", ha scherzato Favino dopo aver raccolto 3 euro da un automobilista fermo al semaforo. Fiorello, che poi ha accolto l'attore nel 'glass', non ha avuto dubbi: "Una scena che resterà negli annali della televisione italiana".

Favino ha proseguito parlando della polemica degli attori americani che interpretano personaggi italiani, dopo il caso di Adam Driver in 'Ferrari'. "E' come se prendessimo Boldi per interpretare Bush", ha ironizzato Fiorello in chiusura, mentre Favino si è lanciato nell'interpretare l'inno italiano sulla musica di quello americano: "The Star-Spangled Banner"