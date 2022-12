Supercoppa Italiana, le campionesse della Roma premiate dal sindaco in Campidoglio: «E a giugno i lavori al campo di Tre Fontane»

La As Roma femminile è stata premiata in Campidoglio per la vittoria dello scorso 5 novembre della Supercoppa italiana. Un successo ottenuto contro la Juventus ai rigori. A premiare le campionesse il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e l’assessore allo Sport, Alessandro Onorato. Ma la vera notizia l’ha data Gualtieri: a giugno partono i lavori per adeguare il Centro Sportivo Tre Fontane, campo casalingo della Roma Femminile. L'obiettivo è disputare anche gli incontri di Champions.

Supercoppa, il sindaco premia le campionesse della Roma

«È un piacere accogliervi in Campidoglio, siamo tutti tifosi e il grande lavoro che state facendo dà lustro e visibilità al calcio femminile che sta continuando a crescere nel Paese e non solo: come sindaco sono orgoglioso dei risultati straordinari che state ottenendo», ha detto Gualtieri alle ragazze durante la cerimonia di premiazione nella sala delle Bandiere di Palazzo Senatorio. «Complimenti, i vostri risultati parlano forte e chiaro», ha commentato Onorato. «La Roma sta facendo un lavoro pazzesco sul comparto femminile ma anche su tutto il lato giovanile e della formazione. Sapete purtroppo dell'episodio delle partite di Champions che non potevano essere disputate al Tre Fontane, ma ora siamo riusciti a sbloccare la vicenda con il concessionario e i lavori inizieranno a giugno».

Supercoppa, alle campionesse una medaglia di Roma

Ogni atleta ha ricevuto dal Sindaco una medaglia di Roma. La prima ad essere premiata è stata Elisa Bartoli, romana, romanista e capitano della squadra: «Siamo molto felici di essere qui, vorrei fare un ringraziamento speciale alle mie compagne e allo staff per il grande lavoro». Elisabetta Bavagnoli, responsabile del settore femminile della AS Roma, ha ringraziato Gualtieri e Onorato per le «parole di grande fiducia e sostegno per il futuro, per noi è molto importante». Anche per mister Alessandro Spugna «è molto bello essere qui, nella speranza di tornare di nuovo a fine stagione perché vorrebbe dire aver raggiunto qualche titolo molto importante e sarebbe bellissimo».

