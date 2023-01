Venerdì 27 Gennaio 2023, 07:46

Il cuore grande di tre giganti del mondo dello spettacolo italiano e di alcuni dei più grandi campioni dello sport: da Fiorello, Laura Pausini e Giorgia agli eroi dei giochi olimpici di Tokyo 2020 Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi. Tutti sullo stesso palco, quello dell'Auditorium Conciliazione, dopo aver risposto all'appello dell'organizzatore della serata, il presidente del Coni Giovanni Malagò. Nobilissima la causa: raccogliere fondi da destinare alla campagna Mi prendo cura di te per l'ampliamento del Centro cure palliative pediatriche dell'ospedale Bambino Gesù di Passoscuro, piccolo centro del comune di Fiumicino, luogo di accoglienza e di ricovero finalizzato a offrire le migliori cure a neonati, bambini e ragazzi affetti da patologie croniche gravi senza possibilità di guarigione (e supporto ai loro familiari).

Roma, da Fiorello alla Pausini per il concerto solidale del 28 gennaio: l'evento (quasi) sold out della Fondazione Bambino Gesù



Roma, una parata di star per il Bambino Gesù



Sarà parata di star domani sera all'Auditorium di via della Conciliazione, all'ombra della basilica di San Pietro in Vaticano, che a partire dalle 20 ospiterà la serata benefica condotta da Eleonora Daniele, realizzata dalla Fondazione Bambino Gesù Onlus con il Patrocinio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. A sorpresa, ieri, alla già lunghissima lista degli artisti e dei campioni dello sport che prenderanno parte all'evento sono andati ad aggiungersi altri due nomi. E mica due nomi qualunque, ma quelli del ct della nazionale Roberto Mancini e dell'ex capitano della Roma Francesco Totti. Anche loro interverranno nel corso della lunga maratona per la quale sono stati già esauriti tutti i biglietti disponibili.

Vespa orientalis, arriva il vaccino anti choc anafilattico al Bambino Gesù di Roma: come funziona e chi può farlo



Attesa per Fiorello, che porterà sul palco dell'Auditorium Conciliazione tutta la sua imprevedibilità: il 62enne showman siciliano con il suo VivaRai2, in onda tutti i giorni all'alba in diretta da via Asiago, ha permesso a Rai2 di tornare a fare in quella fascia oraria ascolti record, togliendosi l'ennesima soddisfazione della sua carriera. Sul palco anche due signore del pop tricolore come Giorgia e Laura Pausini, la prima alle prese con gli ultimi preparativi in vista dell'atteso ritorno in gara al Festival di Sanremo a distanza di ventidue anni dall'ultima volta (sul palco dell'Ariston la 51enne cantante romana porterà Parole dette male), l'altra pronta a tornare sui palchi da protagonista dopo una lunga pausa per festeggiare in grande stile i trent'anni de La solitudine. Tanti i campioni che hanno accettato l'invito a intervenire alla serata benefica: per il nuoto ci saranno la regina dello stile libero Federica Pellegrini, la romana Simona Quadarella (bronzo olimpico a Tokyo) e Margherita Panziera, per l'atletica ci saranno Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi (entrambi oro a Tokyo), per la scherma ci saranno invece Daniele Garozzo (argento a Tokyo), Alice Volpi ed Elisa Di Francisca.



Il palco



Sul palco dell'Auditorium Conciliazione arriveranno anche l'amatissima Bebe Vio, oro a Rio 2016 e a Tokyo 2020 nel fioretto individuale paralimpico, campionessa mondiale ed europea in carica, le veliste Caterina Banti e Alessandra Sensini, il campione olimpico di karate Luigi Busà e Daniele Lupo (beach volley). L'intero ricavato dalla vendita dei biglietti sarà devoluto a sostegno della campagna finalizzata ad ampliare il centro di cure palliative pediatriche del Bambino Gesù, inaugurato l'anno scorso.

Auditorium Conciliazione, via della Conciliazione 4. Domani, ore 20.