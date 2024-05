VivaRai2!, da Fontana di Trevi Fiorello e il cast omaggiano il genio, l’arte di Federico Fellini e la sua ‘La dolce vita’

Oggi a VivaRai2! si celebra il cinema italiano. “Abbiamo voluto dedicare una cosa molto importante a colui che forse è il più grande rappresentante del cinema italiano: Federico Fellini”, queste le parole del conduttore a introduzione di una suggestiva performance sulle note di “Arrivederci Roma” per omaggiare l’estro del regista e uno dei suoi film capolavoro “La Dolce Vita”. Sullo sfondo della Fontana di Trevi, lo showman e il corpo di ballo ci trasportano in una pellicola in bianco e nero, in un’interpretazione straordinaria ed emozionante. Nel finale un ospite a sorpresa: Gabriele Muccino nei panni di Federico Fellini, si volta e accenna un saluto. Una grandissima prova di come il varietà non sia morto, anzi, sia più vivo che mai, e che abbia semplicemente cambiato orari, come commenta anche Fiorello in puntata.

