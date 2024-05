Fiorello a 'Viva Rai2!' lancia appello ai Ragazzi Italiani: «Venite qui per cantare 'Vero Amore'»

A sei puntate rimaste alla fine della seconda stagione di Viva Rai2!, stamattina Fiorello ha iniziato la sua rassegna stampa con un ospite speciale al Foro Italico: il cantante Leo Gassmann. La puntata è iniziata con un appello ai Ragazzi Italiani, gruppo musicale della fine degli anni ‘90: «Ragazzi Italiani, se siete ancora in giro, venite qui e ci cantate la vostra canzone 'Vero Amore' – brano che da qualche mattina Rosario Fiorello, Fabrizio Biggio, Mauro Casciari e tutto il cast cantano a squarciagola - Se ne manca uno, si candida Biggio. Vi aspettiamo! Facciamo questa reunion».

Fiorello a Viva Rai 2: «Putin nazionalizza l'Ariston? Noi nazionalizziamo Pupo. Lo chiameremo Puposki»

Il 'dopo Concertone'

Fiorello ha raccontato un particolare momento del concertone del primo maggio: «Ieri stava piovendo tantissimo e ad un certo punto Ermal Meta ha preso la chitarra, mentre c’erano le 'nuvole a cataratta'… lui ha cominciato a cantare 'Hallelujah' di Cohen e le nuvole hanno iniziato a diradarsi. - poi il conduttore ironizza sull'accaduto - È stata un’esibizione talmente fatta col cuore, era tutto bagnato, che il Signore lassù fa ‘Dai, levategli le nuvole’. Stamattina è stato visto fare footing sul Tevere, ma non sulla terra, sull’acqua! Ermal, ti stanno cercando per gli Internazionali di tennis dato che tanto piove sempre!».

Verso le elezioni europee

Il conduttore siciliano ha poi continuato con la satira polica e a proposito di elezioni europee si è soffermato su una candidatura, annunciata domencia 28 aprile: «Pensate, Calenda sta facendo una campagna elettorale un po’ particolare… in ‘BlaBlaCar’.

Dice ‘la macchina la metto io, il caffè lo offrite voi’. – Fiorello ha colto l'occasione per fare un'esortazione al pubblico - Sono già comparsi dei cartelloni per strada ‘Vietato abbandonare Calenda in autostrada’, non si fa e soprattutto non legatelo ai guardrail. Questo è anche un messaggio, mi raccomando non abbandoniamo gli animali».

Il programma

Viva Rai2! è un programma in onda su Rai 2 alle 7:00, giunto alla seconda edizione, ideato e condotto da Rosario Fiorello, con Fabrizio Biggio e Mauro Casciari. Ogni puntata, dalla durata di circa un'ora, è girata nello studio in vetro al Foro Italico: al centro le notizie del giorno, trattate con ironia, anche pungente, ma soprattutto con leggerezza e buonumore. Il 'morning show' di Fiorello si presenta come a metà strada tra la rassegna stampa e il varietà con musica, canzoni, balletti, duetti, gag, ospiti e un cast che di puntata in puntata include nuovi protagonisti.