Matilda De Angelis ha un nuovo fidanzato: le foto del bacio con Alessandro De Santis, vincitore di X Factor

Sembrava ieri. Baci, abbracci, sorrisi e chissà cos’altro ancora sul red carpet del Festival del cinema di Roma tra Matilda De Angelis e Pietro Castellitto. Una passerella inondata d’amore per i due giovani attori che si sono incontrati e poi amati non solo per gioco sul set di Rapiniamo il duce.

Una coppia che stava già facendo sognare i fan. quelli più romantici che sognano da tempo di vedere un nuovo amore nascere sul set e, perché no, durare per sempre. E invece no. Qualcosa si è rotto ed è stato prontamente sostituito.

Lui, Pietro, secondo le indiscrezioni raccolte da Oggi adesso sembra essere più in sintonia con la migliore amica di Matilda, l’attrice Benedetta Porcaroli,che un tempo si accompagnava con Riccardo Scamarcio. Ma anche Matilda non avrebbe perso tempo e avrebbe trovato già un nuovo amore…

Il nuovo amore

Le foto pubblicate da Diva e Donna non mentono sull’identità della sua nuova conquista. Si tratta di Alessandro De Santis, cantante del duo Santi Francesi, vincitore nell’ultima edizione italiana di X Factor.

Pochi dubbi sulla nuova relazione nata: coccole, carezze e anche un bacio pieno di passione. Insomma non si tratterebbe di un semplice flirt, ma i due farebbero proprio coppia. Secondo il settimanale l’attrice avrebbe accompagnato De Santis anche al concerto di Capodanno tenuto a Verona, dove i Santi Francesi si sono esibiti. Da lì non si sono più separati…