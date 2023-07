Roma, Assemblea generale di Confagricoltura il 12 e 13 luglio

Il 12 luglio pomeriggio ed il 13 luglio mattina avrà luogo l’Assemblea generale annuale di Confagricoltura dal titolo “Da oltre 100 anni immaginiamo il futuro. Con le imprese agricole per la crescita dell’Italia”. La due giorni vedrà la partecipazione di diverse personalità politiche, rappresentanti istituzionali ed imprenditoriali di massimo livello, riunite a Palazzo della Cancelleria.

Il 12 luglio 2023, a partire dalle 15, i lavori verranno aperti da uno speech inaugurale del presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, dal titolo “Una moderna impresa agricola per lo sviluppo del Paese”. Ore 14.45 punto stampa nella sala stampa allestita per i giornalisti presenti. Successivamente è previsto un intervento dell’economista Marco Fortis, in cui verrà sottolineato il ruolo chiave dell’agricoltura nel panorama nazionale.

Nella stessa giornata seguiranno tre panel tematici. La prima sessione, condotta dal giornalista del Corriere della Sera Federico Fubini, dal titolo “Credito e finanza per l’agricoltura” vedrà la partecipazione di Remo Taricani (UniCredit), Maria Chiara Zaganelli (DG Ismea), Fabio Vitale (DG Agea), Stefano Trentino (Cassiopea Partners), Mirco Carloni (presidente Commissione Agricoltura della Camera dei deputati), Vittorio Viora (Consigliere Reale Mutua) ed il Sottosegretario all’Economia Sandra Savino.

La seconda sessione, condotta dalla giornalista di Sky Lavinia Spingardi, “L’agricoltura italiana verso il futuro” vedrà la partecipazione di Natalia Bobba (Presidente Donne & Riso), Ernesto Folli (AD Società Agricola Palazzetto), Caterina Luppa (Fondatrice BugsLife) Maria Grazia Minisci (vicepresidente Consorzio Olio Extra Vergine di Qualità), Luca De Carlo e (presidente Commissione Agricoltura Senato), Gian Marco Centinaio (vicepresidente Senato) e il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

La giornata si chiuderà con la terza sessione, condotta dal giornalista del Corriere della Sera Andrea Ducci, “La ricerca, l’innovazione, l’azione”, che avrà come partecipanti Margherita Mastromauro (Presidente Pastai diXFood), Luigi Mazzoni (vicepresidente Fruitimprese), Paolo Zanetti (presidente Assolatte), Sandro Boscaini (Presidente e AD Masi Agricola), Valentino Mercati (Fondatore Aboca), Paola Gurrieri (La Mediterranea) e con il Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini.

Il 13 luglio 2023, a partire dalle 9.30 l’Assemblea pubblica vedrà la sua parte conclusiva aprirsi con un dibattito istituzionale, in cui quattro ministri dell’attuale Governo – il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, il Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ed il Ministro del Turismo Daniela Santanchè – discuteranno del “Sistema Paese” con uno sguardo al ruolo chiave dell’agricoltura. A moderare questo momento sarà la giornalista del TG5 Laura Cannavò.

A conclusione dei lavori il confronto, condotto da Bruno Vespa, tra il presidente Giansanti e il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida su “Le nuove sfide del comparto agricolo”.