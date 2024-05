Sciopero trasporti Roma, città nel caos. A Termini lunghe code per i taxi e tensione tra cittadini e turisti

Disagi a Roma per residenti e lavoratori, tra Metro A chiusa, attese interminabili per gli autobus, spesso pieni, e traffico bloccato per le strade della citta'. È l'effetto dello sciopero dei trasporti nazionale di 24 ore proclamato oggi dai sindacati Cobas, Adl, Sgb, Cub, Adl e, separatamente, dall'Usb. Nella Capitale la protesta ha riguardato le reti Atac, Roma Tpl e Cotral. Il risultato, per tante persone, e' stato un lunedi' nero. Lunghe code per il traffico, sulle arterie principali: dalla Flaminia alla Cassia, dall'Aurelia alla Salaria. Bloccate anche importanti vie di snodo urbano. «Ho trovato le strade completamente intasate da Prati fino a Termini, per fare 8 chilometri ci ho messo 90 minuti», racconta Lucia, un'avvocata di 40 anni. «Ovviamente ho dovuto parcheggiare in un garage privato. Dopodiche' ho provato a prendere un autobus per raggiungere il centro, ne sono passati tre ma erano tutti strapieni e sono andata a piedi», aggiunge. E come lei sono stati in molti oggi a percorrere a piedi le direttrici dei mezzi pubblici verso il centro. Affollata via Nazionale e anche via del Tritone, dove i bus passano nella mattinata ma sono impraticabili.

Problemi anche per chi ha provato a utilizzare le altre linee metropolitane, prese d'assalto poiche' rimaste aperte. «Questa mattina dovevo sbrigare una pratica, devo andare prima a Cavour e poi all'Eur, ma non so se ce la faccio, a Cavour mi tocchera' andare a piedi», spiega Barbara, una donna di circa 40 anni a piazzale Flaminio, a pochi passi da piazza del Popolo.

Poco distante, davanti alla stazione Spagna della Metro A sono molti i turisti che arrivano e soltanto in quel momento scoprono, dai cartelli apposti all'esterno, che la linea e' chiusa per sciopero.

E le lagnanze non hanno risparmiato chi nel traffico ci lavora: «Con gli scioperi e' un casino, escono tutti con le auto e non si riesce a lavorare, c'e' tanto traffico, e' un disastro anche per noi», commenta Bema, un autista Ncc. E tra gli anziani c'e' anche chi non era informato dello sciopero. «Non sapevo nulla dello sciopero, e' saltato tutto, e' meraviglioso», commenta ironicamente Antonio, un uomo sui 70 anni. «Dovevo fare diverse cose - aggiunge - ma mi sa che non riusciro'. Devo tornare a Cornelia, per fortuna non e' lontanissimo, anche se per arrivare da li' a piazzale Flaminio c'e' voluta un'ora e mezza».

In mattinata Roma servizi per la mobilità ha comunicato che l'adesione del personale Atac allo sciopero nazionale del trasporto pubblico è stata del 23,3%.