Lo sciopero dei trasporti ha messo in forte crisi gli spostamenti romani. Da questa mattina ci sono lunghe file a Termini per prendere i taxi . Le scene sono le stesse in tutte le entrate della stazione romana: code di cui non si vede la fine e i pochi taxi che arrivano sono presi d'assalto. Il nervosismo tra cittadini e turisti è palpabile.