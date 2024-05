Statua della donna che allatta al seno: rifiutata a Milano, esposta a Roma in Senato

Se Milano non la vuole, la prende e la mette in bella mostra il Senato a Roma.

Spunta a sorpresa a Palazzo Madama, la statua con la donna che allatta al seno un neonato, opera dell'artista Vera Amodeo, che doveva inizialmente essere situata in una piazza di Milano, ma fu accantonata negli scorsi giorni, dopo aspre polemiche.

La statua della donna che allatta al seno esposta in Senato: era stata rifiutata a Milano

Nel Transatlantico di Palazzo Madama il manufatto bronzeo intitolato "Dal latte materno veniamo", è infatti già pronto per l'esposizione - per ora coperta da un drappo rosso - e verrà inaugurato domani.

A Milano le polemiche erano nate quando la commissione del Comune guidato dal sindaco Beppe Sala, diede parere negativo alla collocazione in piazza Duse, in zona di Porta Venezia, sostenendo che «la scultura rappresenta valori rispettabili ma non universalmente condivisibili da tutte le cittadine e i cittadini, ragion per cui non viene dato parere favorevole all’inserimento in uno spazio condiviso».

Un stop nel nome del politically correct che scatenò il dibattito.

Ora a rompere gli indugi, secondo quanto apprende AdnKronos, è stato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che ha ottenuto l'opera in prestito per un mese, scegliendo di collocarla in bella vista, proprio nei pressi dell'ingresso della Buvette del Senato.