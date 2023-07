Roma, aristocratici e intellettuali sul roof del Rione Monti

Per festeggiare l’estate più di cento amici si sono dati appuntamento per l’aperitivo al Rione Monti, sul tetto del MyTale, nuovo boutique hotel dedicato all’arte e alla creatività, affacciato su piazza degli Zingari. Ed ecco la terrazza, quasi una corte fiorita e inaspettata all’ultimo piano dell’albergo, palcoscenico dell’edizione estiva dei cocktails on the roof dove è stato protagonista un affollato viavai fino a notte fonda di artisti, collezionisti, aristocratici e diplomatici. Ad accogliere gli ospiti, Giuliano Cassissa. Tra focacce home-made impazzano gli stravaganti cocktail. Compresi i gettonatissimi shot aromatici e fumé a base di whisky torbato e ingredienti segreti, creati nel nuovo bancone, versione summer edition del modernissimo bar all’aperto, da Stefano Cristiani: barman punta di diamante di stellati hotel londinesi.

Aristocratici e intelletuali sul roof del Rione Monti



Tra chiacchiere e racconti sugli ultimi viaggi, tra i primi ad arrivare l’attrice Francesca Reggiani in compagnia della celebre make up artist Stefania D’Alessandro, la scrittrice Domitilla Calamai con il marito Mattia Osti, Oddone Colonna, la produttrice cinematografica californiana Carina Courtright, da anni romana d’adozione e la collezionista di arte contemporanea Sabrina La Leggia con Uberto Pallavicino. E ancora i diplomatici Sabina Santarossa, Gianluca Grandi e Andrea Angeli, gli artisti Micaela Legnaioli e Francesca Cesaroni, Claudia Piazza Cidonio con l’amica Anne Picella, lo sceneggiatore televisivo Luca Rossi, grande amante degli aperitivi, Marco e Flaminia Elser, Andrea La Spina della Cimarra e Ignazio e Luisa Sillitti di Giulfo.

Al tramonto non rinunciano ad un classico cocktail Martini, sulle note balcanico-gipsy in chiave contemporanea selezionate dal dj Uberto Gattai, le giovanissime Delfina Toti e Caterina Mancinelli Scotti, sedute ai tavolini del bar con Giandomenico Spinola, vice direttore artistico-scientifico dei Musei Vaticani, la storica dell’arte Francesca Corsi, Benedetta Lignani Marchesani e Francesco Pinto Folicaldi con la moglie Mercede Zezza, appassionata chef.

Ecco anche le mondanissime gemelle Laura e Daria Licci, Guglielmo Giovaneli Marconi, l’avvocato Sergio Starace con la moglie Mariapia, Giuseppe Ferrajoli di Filacciano con Olga Barisnikova e la gallerista Tamara Borghini. Cin cin fino a tardi.