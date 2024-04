25 Aprile a Roma: tutte le iniziative nella Capitale per la Festa della Liberazione

Tra film, spettacoli ed eventi sono tanti gli appuntamenti a Roma per la Festa della Liberazione. Il 25 aprile in realtà arriverà al termine di una tre giorni che vedrà circa 80 appuntamenti per ricordare le azioni partigiane.

Il programma del 25 aprile

Il 25 aprile vedrà alle 10 il corteo per il 79° anniversario della Liberazione con partenza da Largo Bompiani in direzione Porta San Paolo. Dalle 16 alle 16.45 all'Arco di Travertino il professor Alessandro Barbero terrà una lezione dal titolo "Via Rasella. Un’azione di guerra partigiana". Mezz'ora dopo il saluto del sindaco Roberto Gualtieri con i partigiani. Alle 18 invece una lezione della storica Lucia Ceci su "I cattolici e la Resistenza". Alle 19.15 (fino alle 20) un incontro tra Corrado Augias e Michela Ponzani. Dalle 20.30 e per mezz'ora i canti della Resistenza in stile folktronico con la Banda Jorona. Alle 21 invece lo spettacolo teatrale "Radio clandestina" di Ascanio Celestini.

Film ed eventi

Sempre all'Aco di Travertino, con ingresso in via Collegentilesco 10 sarà possibile visitare dalle 15 alle 22 la mstra dedicata al fenomeno della stampa clandestina, con le prime pagina dei periodici clandestini pubblicati in quegli anni dall’8 settembre del '43 al 25 aprile del ’45. Un'altra mostra (sempre dalle 10 alle 22) aperta sarà quella a Villa De Sanctis (ingresso da via Casilina 665) intitolata "il sogno della memoria", con 23 tavole del fumetto disegnate dagli studenti, con l’obiettivo di far conoscere i personaggi, i luoghi e le azioni dei gruppi resistenziali a Montesacro-Tufello-Val Melaina. Sempre alla Casa della Cultura di Villa De Sanctis, previste tre proiezioni: dalle 10 alle 18 il documentario "La lunga liberazione di Rai Storia".

Alle 18.30 "Una storia romana" di Pupa Garribba, mentre alle 21 l'incontro "Una risata vi resisterà. La guerra partigiana al cinema" con il dibattito tra Michela Ponzani e Marco Mondini.

A Villa Lazzaroni (con ingresso a via Appia Nuova 522) la mostra "Ribelli al confino", dedicata alla storia del confino politico durante il regime fascista e alle diverse forme di opposizione al regime elaborate al tempo con attenzione su Ventotene, l'isola diventata la più grande cittadella confinaria italiana. Sempre a Villa Lazzaroni, nell'ex sala Consiglio del Municipio, l'altra mostra Donne r-esistenti a Roma, sulle donne che hanno vissuto la Resistenza nella capitale. Mentre alle 16.30 al Parco Giordano Sangalli (viale dell'Acquedotto Alessandrino) la lezione "Lungo la linea delle pietre d’inciampo di Tor Pignattara e Quadraro Vecchio".

