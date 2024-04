Lorella Cuccarini torna in Rai (per tre settimane): il motivo e l'accordo con Mediaset

Lorella Cuccarini torna in Rai dopo l'addio nel 2020 a La Vita in Diretta e il benvenuto alla giuria di Amici di Maria De Filippi. Dopo un pesante rifiuto alla televisione pubblica arrivato nel 2023 per continuare il suo percorso all'interno di Mediaset, la Cuccarini ritorna in Rai per una causa molto particolare che le sta a cuore. La prima ospitata è stata nello studio di Antonella Clerici a “È sempre mezzogiorno”, dove ha ritrovato una sua cara amica.

I prossimi appuntamenti in rai la vedranno girare tra gli studi Rai, mentre giovedì 25 aprile tornerà ad Amici per la registrazione del serale.

Gli appuntamenti di Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini parteciperà ad alcuni programmi Rai, tra cui, Unomattina mercoledì 24 aprile e, sarà, poi, nel salottino de La volta buona venerdì 26 aprile. Il motivo di queste visite alla televisione pubblica è una buona causa, quella per sostenere la campagna di Trenta Ore per la vita, di cui Lorella Cuccarini è socio fondatore e testimonial principale.

Questi appuntamenti non andranno ad intaccare gli impegni presi con la rete televisiva di Mediaset e Amici che verrà, infatti, registrato il giovedì 25 aprile a Roma.