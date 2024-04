Hotel Barberini evacuato per intossicazione, il General Manager: «Ora dobbiamo risalire alle cause»

Dovrà arrivare il via libera di una ditta esterna a certificare la salubrità degli ambienti e permettere così agli ospiti dell’hotel Barberini di trascorrere la notte nella struttura. La Spa , intanto, da dove questa mattina si è alzata una nuvola di cloro durante le operazioni di manutenzione è stata posta sotto sequestro. Sei le persone al momento traferite in ospedale: si tratta dei dipendenti dell’albergo che in quel momento si trovavano nelle sale della Spa. “Nessuno di loro versa in gravi condizioni - spiega il general manager dell’ albergo Leonardo Marinelli - ora dovremo risalire alle cause”. Le sostanze che hanno sprigionato la nuvola sono “l’acido solforico e l’ipoclorito - aggiunge l’ingegnere dei vigili del fuoco Francesco Scarito - sostanza che inevitabilmente per inalazione irritano le vie respiratore”. Intorno alle 14 le operazioni dei pompieri si sono concluse, sul posto la polizia del commissariato Viminale e la Scientifica