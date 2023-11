Gara di solidarietà nel segno delle donne, folla di celebrity all’evento Pink tie ball

Parata di vip ieri sera al Grand Hotel St. Regis Rome per la XIV edizione di “Pink Tie Ball”, il celebre gala in rosa per la lotta dei tumori al seno. Il prestigioso evento di raccolta fondi è, come da tradizione, organizzato da Komen Italia con l’aiuto di un comitato organizzatore presieduto da Jacqueline Baudit de Laurentiis e Maite Bulgari e il supporto delle storiche madrine Maria Grazia Cucinotta e Rosanna Banfi. Un’edizione resa ancor più speciale dalla presenza del cantautore Luca Barbarossa che ha emozionato i presenti interpretando alcuni dei suoi più grandi successi.

A fare gli onori di casa il fondatore di Komen Italia Riccardo Masetti insieme con la presidente Daniela Terribile e il presidente onorario Aurelio De Laurentiis.

Tra gli autorevoli ospiti il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e il regista Giuseppe Tornatore.Lo scorso anno il gala Pink Tie Ball ha raccolto 140.000 euro poi destinati in iniziative a sostegno delle 56.000 donne che ogni anno, in Italia, si confrontano con un tumore del seno. Tra queste il potenziamento della Carovana della Prevenzione, il Programma Itinerante di Promozione della Salute Femminile realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS. I fondi raccolti nel corso del Charity Gala di ieri contribuiranno all’acquisto e all’allestimento di una nuova Unità Mobile per la Carovana della Prevenzione. Il progetto itinerante ha già raggiunto 17 regioni italiane offrendo gratuitamente esami clinici e diagnostici dei principali tumori femminili a 270.000 donne con particolare attenzione a coloro che sono in condizioni di fragilità sociale o risiedono in zone geografiche dove la prevenzione arriva con più difficoltà.

Tra i numerosi volti noti presenti al gala solidale il presidente Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete, la chef Cristina Bowerman, i giornalisti Luciano Onder, Mario Sechi, Duilio Giammaria, Cesara Buonamici e Vira Carbone, il dg del Policlinico Gemelli Marco Elefanti e la stilista Ilaria Venturini Fendi. La prelibata cena si è conclusa in dolcezza grazie alla food blogger Alessandra Mion in arte Frau Knam e al marito e chef Ernst Knam che ha firmato il goloso dessert “Cinque sfumature di Fragola”. Komen Italia da oltre 20 anni opera per promuovere la tutela della salute femminile. La mission è di rendere, attraverso la cultura della prevenzione, i tumori del seno sempre più curabili.