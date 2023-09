Roma, la carica delle star testimonial per le donne, angeli in rosa per la prevenzione

Nel mese internazionale della lotta ai tumori del seno, la prevenzione torna protagonista con le iniziative di Komen Italia. Dalla parte delle “Donne in Rosa” anche il Ministero della Cultura dove ieri, alla presenza tra gli altri del Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni e delle madrine Komen Maria Grazia Cucinotta e Rosanna Banfi, è stato presentato “La Prevenzione è il nostro Capolavoro”, un progetto che unisce i temi dell’arte e della salute. In prima fila, tra gli altri, gli artisti Roberto Ciufoli e Silvia Salemi, testimonial Komen. Con oltre 56.000 nuovi casi l’anno solo in Italia, i tumori del seno rappresentano le neoplasie più frequenti nel sesso femminile e l’incidenza è in continuo aumento.

Sebbene si tratti di tumori altamente curabili, restano comunque al primo posto tra le cause di morte per cancro nella popolazione femminile mondiale.

Si intensificheranno, in questi giorni, anche le attività della Carovana della Prevenzione, il Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile. Le 6 Unità mobili effettueranno nel mese di ottobre ben 62 nuove tappe su tutto il territorio nazionale. La Carovana della Prevenzione, ha ricordato Daniela Terribile, Presidente della Komen Italia, ha già realizzato 800 giornate di promozione della salute offrendo esami diagnostici gratuiti ad oltre 200.000 donne. Nel mese della prevenzione torna, in numerose città italiane, la Race for the Cure, evento simbolo di Komen Italia.

«La Race è una manifestazione unica che sa coniugare al meglio prevenzione, cura, solidarietà e sport – ha detto Riccardo Masetti, Fondatore della Komen Italia - Negli anni ha incoraggiato le donne ad affrontare il tumore del seno in modo diverso, sostituendo la paura con un atteggiamento aperto di condivisione. Lo scorso anno al Circo Massimo abbiamo avuto 80.000 iscritti. Nel 2024 la Race di Roma compirà 25 anni e siamo già al lavoro per renderla un appuntamento indimenticabile». Soddisfatta anche Violante Guidotti Bentivoglio, Ceo della Komen.