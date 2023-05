Ostia, tutti al Porto Turistico a ballare con dj Giovannino per un futuro plastic free

Il format è quello ideato da Giovanni La Gorga, alias dj Giovannino, per ballare all'insegna di tematiche sociali e ambientali come il “plastic free”. E’ l’iniziativa a cui tutti sono invitati, domenica 21 maggio, quando il Porto turistico del Lido di Roma si trasformerà in un dj set a cielo aperto per 5 ore, dalle 16.00 alle 21.00, e il catamarano Oso ormeggiato a 20 metri dalla spiaggia diventerà un luogo di scambio e socializzazione, in cui, persone le più diverse, potranno ballare, all’insegna di un tema importantissimo per il Pianeta: un Futuro Plastic Free (in consolle attesi anche Pietro Nicosia e Max Scatti). Giovannino, autore regista con Alessio Borgonovo del lungometraggio From My House In Da House - A History of Rome, farà ballare il pubblico sul ritmo di un dj set rigorosamente in vinile, realizzato, in esclusiva, a bordo dal catamarano OSO (One Shot One) con i suoi 27 metri di lunghezza (il catamarano a motore più grande del mediterraneo).

Un format nato nel 2018 che da Roma (via della Pace, Campo de’ fiori, piazza Margana) approda al Porto turistico (info frommyhouseindahouse.it) con l’obiettivo ancora una volta oltre della condivisione delle musica di inviare il messaggio sul rispetto dell’ambiente per un mondo plastic free. Una tappa che avrebbe dovuto tenersi a Palazzo Velli, in piazza Sant’Egidio ma che poi per motivi burocratici e di sicurezza è saltato e così l’idea del Porto Turistico venuta al proprietario dell’imbarcazione, Giancarlo «Il capitano», che ha proposto a Giovannino di organizzare qualcosa sul catamarano ad Ostia.

Un’idea realizzata in collaborazione con «Idea Foundation», nata per finanziare (senza scopo di lucro) progetti musicali in chiave sociale con la la partnership di «Komen Italia», organizzazione di volontariato che promuove la prevenzione e la cura del tumore al seno che allestirà due punti di raccolta fondi a sostegno della ricerca, al porto e a bordo del catamarano.