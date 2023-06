Carovana della prevenzione dei tumori femminili, Komen Italia lancia il progetto «Walk for the Cure»: a Roma il 27 e 28 giugno

La Carovana della Prevenzione di Komen Italia, sostenuta da Procter & Gamble, farà tappa a Roma il 27 e 28 giugno per offrire visite ed esami gratuiti per la prevenzione dei tumori femminili alle donne in difficoltà della città.

Le visite a Roma e nel Lazio

l tour della Carovana della Prevenzione sarà a Roma martedì 27 giugno, dalle 9 alle 16, presso la Chiesa di Santa Sofia (via di Boccea), e mercoledì 28 giugno, sempre dalle 9 alle 16, presso Casa Scalabrini 634 (via Casilina, 634). Come per tutte le tappe, anche a Roma saranno disponibili 4 unità mobili: 2 Unità Mobili di Prevenzione Senologica, allestite con due spazi ambulatoriali e con strumenti tecnologici di ultima generazione (mammografo digitale, ecografo portatile, workstation di refertazione, strumenti di teleradiologia), utili a consentire l’effettuazione di tutti gli esami di diagnostica senologica clinica e strumentale per la diagnosi precoce dei tumori del seno, 1 Unità Mobile di Prevenzione secondaria Ginecologica, con uno spazio ambulatoriale multifunzionale per visite specialistiche ginecologiche, ecografie pelviche trans-vaginali e Pap-test e altri esami finalizzati alla diagnosi precoce dei principali tumori femminili e 1 Unità Mobile Polifunzionale per la prevenzione primaria e secondaria. Tutte le tappe sono selezionate privilegiando le periferie delle principali città italiane o aree regionali con minor accesso a servizi sanitari di eccellenza, in particolare nelle regioni con maggiori disparità nell’accesso a servizi di screening mammografico e/o in cui si sono registrate le maggiori riduzioni di screening a causa della pandemia.



Walk of the Cure

Le città di tutta Italia si colorano di rosa grazie alla Walk for the Cure, la passeggiata solidale per sensibilizzare e raccogliere fondi dedicati ai progetti per la lotta ai tumori del seno, che i sostenitori di Komen Italia possono organizzare direttamente sul loro territorio con la collaborazione e l’appoggio di tante realtà locali, come il Comune di riferimento, enti, comunità, associazioni o aziende del luogo, e diffondere il messaggio sull’importanza della prevenzione e dell’adozione di sani stili di vita.

Organizzare la Walk for the Cure è davvero semplice: tutti possono partecipare a una passeggiata in rosa, Komen Italia fornisce il suo pieno supporto agli organizzatori dell’evento, realizza graficamente la locandina dedicata e i materiali di reclutamento dei partecipanti, promuove l’evento sui canali social dell’Associazione, fornisce il materiale educativo sul tema della prevenzione e l’iconica maglia Walk for the Cure, che tutti i partecipanti possono ricevere con una donazione minima di 10 euro e personalizzare con la grafica dell’evento e del territorio.

Tra gli organizzatori delle passeggiate in rosa realizzate in tutta Italia, ci sono i preziosissimi volontari, le aziende che scelgono di supportare l’Associazione attraverso l’organizzazione dell’evento, le Donne in Rosa, direttamente colpite dalla malattia e quindi attive in prima persona per promuovere la prevenzione, parenti e amici di donne che hanno perso la battaglia contro il tumore e che decidono di ricordarle con un evento in loro memoria, associazioni beneficiarie dei contributi annuali erogati da Komen Italia per sviluppare progetti di intervento nella lotta ai tumori del seno su tutto il territorio nazionale e, ultimi ma non per importanza, i tanti followers dei social Komen Italia che spontaneamente scelgono di sostenere l’Associazione attraverso l’evento.

L’iniziativa rientra tra i progetti che Komen Italia, organizzazione basata sul volontariato che da 25 anni è in prima linea per la lotta ai tumori del seno, promuove attraverso il binomio vincente di sport e prevenzione. Sono proprio questi i due strumenti principali che l’Associazione utilizza per dare voce all’importanza della tutela della salute femminile e lo fa creando tantissime iniziative su tutto il territorio, aperte a chiunque voglia partecipare. Lo sport è infatti un forte aggregante, un mezzo potente in grado di diffondere, con leggerezza e divertimento, messaggi importanti su salute e prevenzione ed è in grado di farlo coinvolgendo bambini, giovani e adulti.

“Sono tanti gli eventi a sostegno dei nostri progetti organizzati da volontari e sostenitori, - afferma Elisa Marrazzo, Responsabile Eventi Terzi Komen Italia - principalmente iniziative sportive, tra cui l’ultima novità di quest’anno è proprio il debutto della Walk for the Cure, una passeggiata di sensibilizzazione e raccolta fondi semplicissima da organizzare, che rafforza e consolida maggiormente le relazioni con i nostri sostenitori e contribuisce notevolmente alla raccolta fondi dell’Associazione.

Complessivamente, nel 2022, sono stati svolti 109 eventi in favore di Komen Italia su tutto il territorio nazionale, eventi organizzati nel Lazio, ma anche nelle città dei Comitati Regionali Komen e in altre regioni “amiche” come Liguria, Aosta, Marche, Calabria e Toscana. Un numero di attività che nel 2023 siamo sicuri crescerà, consentendo alle nostre iniziative di raggiungere tantissimi nuovi luoghi e portare la prevenzione ovunque”.

Un calendario, quello delle Walk for the Cure, già denso di appuntamenti passati, come le passeggiate avvenute in Sardegna, Friuli- Venezia Giulia, Sicilia, Calabria, Molise e Lazio e ricco di altre date future in nuove e numerose località su tutto il territorio italiano. Il ricavato delle Walk for the Cure sarà devoluto a sostegno dei progetti di prevenzione, formazione permanente, educazione alla salute e supporto alle donne operate, che verranno sviluppati nei territori dove saranno organizzate le iniziative in favore di Komen Italia.

La carovana della Prevenzione

La Carovana della Prevenzione è il Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile di Komen Italia che offre ad un pubblico sempre più ampio attività gratuite di sensibilizzazione e prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere.

In particolare, la Carovana si rivolge a donne che vivono in condizioni di disagio sociale ed economico e che per questo dedicano meno attenzione alla propria salute. La tutela della salute femminile ha importanti ricadute sul benessere della collettività, per il ruolo fondamentale della donna in ambito familiare, lavorativo e sociale.

I numeri

La Carovana della Prevenzione ha svolto oltre 600 "Giornate di Promozione della Salute Femminile" in 17 regioni italiane, offrendo oltre 50.000 prestazioni mediche gratuite in luoghi e realtà dove la prevenzione arriva con molta più difficoltà e dove si ha poco tempo per preoccuparsi di un bene così prezioso come la salute.

Quali i servizi

esami diagnostici (mammografie, ecografie mammarie, ecografie ginecologiche e Pap test, e visite cliniche) per la diagnosi precoce dei tumori del seno e del collo dell’utero a donne che per età’ o altri criteri non rientrano nei programmi di screening del SSN;

consulenze specialistiche ed esami diagnostici di prevenzione secondaria (ad es: ecografie della tiroide, visite dermatologiche con epiluminescenza) per altre patologie femminili attualmente non coperte da programmi di screening del SSN;

laboratori pratici e sessioni educative di promozione dell’attività fisica, del benessere e della corretta alimentazione per incoraggiare l’adozione di stili di vita sani;

programmi ad hoc finalizzati ad aiutare le pazienti che hanno vissuto una malattia oncologica a recuperare un pieno benessere psico-fisico e il miglior ritorno alla vita attiva (es: consulenze di supporto psicologico, consulenze nutrizionali, consulenze fisioterapiche, consulenze legali).

eventi di sensibilizzazione alle tematiche della salute e di promozione dello sport e della attività fisica per gli studenti delle Scuole Inferiori e Superiori.

Le unità mobili

Le Cliniche Mobili operano con personale sanitario specializzato della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli e volontari della Komen Italia, anche affiancati da personale sanitario di istituzioni locali e associazioni non profit che collaborano al progetto.