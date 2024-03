Missione sorriso con le star

Si incontrano i sorrisi e si contano copiosi per una serata speciale in cui i calici puntano al cielo, dove fanno eco le speranze dei presenti alla charity dinner “Un sorriso per le donne”, appuntamento gastronomico benefico orchestrato dalla Fondazione Puzzilli di Daniele Puzzilli e Giorgia Alese che, nella suggestiva La Lanterna Rome, sotto il tetto di via Tomacelli, hanno accolto gli ospiti alla cena di beneficenza svoltasi per la Giornata Internazionale della Donna. Un evento in cui la narrazione femminile ha fatto da guida per la kermesse condotta da Flora Canto, di fronte a una folta platea in cui si riconosce tra gli altri anche Enrico Brignano. Oltre trecento i partecipanti, con più di trentamila euro raccolti e destinati ai nuovi progetti della fondazione, tra cui il “Progetto Agata” di Gessica Notaro, immancabile alla serata e la cui vicenda personale che l’ha vista coinvolta in prima persona come vittima di violenza, resta un segno indelebile nella memoria del Paese. Non è mancata una donna da sempre in prima linea per l’abbattimento delle differenze di genere in ambito sportivo, Silvia Salis, vice presidente del Coni arrivata con il regista Fausto Brizzi. Tante le protagoniste del mondo della società civile e del jet set presenti, come Elena Santarelli e Anna Safroncik, o la campionessa mondiale di kickboxing Gloria Peritore.

Si vedono anche la criminologa e psicologa forense Roberta Bruzzone, le conduttrici Monica Marangoni e Giorgia Venturini, poi Arianna Mihajlovic e Rosella Santoro, dirigente dell’amministrazione penitenziaria. Dal mondo dello sport l’arbitro della Lega Francese Manuela Nicolosi, seguita da esponenti dell’imprenditoria e dello showbiz, come Fabiola Sciabbarrasi, Pamela Camassa giunta insieme a Filippo Bisciglia, poi Alessia Lautone, la scrittrice Eleonora Geria, l’autore TV Marco Salvati e l'avvocato Daniele Bocciolini. Per l’occasione il fumettista Antonino Federico ha realizzato un’installazione live painting, apprezzata tra gli altri anche dal giovane attore Luca Melucci, arrivato con il manager Alex Pacifico e Benedetta Mazza. Una serata tra danze aeree, musica di quartetto d'archi e djset per una lunga notte che s'è fatta donna e in cui la donna, è stata posta al centro della società con la sua forza, positività ed energia, per raccogliere contribuiti utili a migliorare la vita delle persone più svantaggiate, regalando loro un sincero sorriso.