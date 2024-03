8 marzo, High School Game lancia l’hashtag #SeDicoNoèNo: contest contro Violenza sulle Donne per Istituti Superiori

Partono le sfide di High School Game, il Concorso Didattico Nazionale gratuito prodotto da Planet Multimedia, che apre questa nuova edizione con il Contest contro la violenza sulle donne e lancia l’hashtag #SeDicoNoèNo.

Inaugurazione alle ore 17.00 dell’8 marzo con un live Quiz - in diretta sull’app Wicontest e sul profilo YouTube HighSchoolGame - e un parterre d’eccezione: l’attrice Flora Canto, la responsabile Marketing Strategico e Digital di Rai Cinema Channel Manuela Rima, l’Avv. Maria Luisa Garatti, la docente Alessandra Pazzaglia ed il testimonial di “FAREXBENE”, influencer e tiktoker Brian Signorini.

Sempre attraverso l’app e grazie alla media partnership con Rai Cinema Channel, ogni settimana verranno inviati agli studenti degli speciali Global Quiz introdotti da cortometraggi incentrati sui temi del concorso – in primis appunto quello contro la violenza sulle donne - ai quali seguiranno alcune domande ad hoc, in un format che unisce la magia del cinema alla gamification e trasforma l’apprendimento in un'esperienza immersiva e dinamica.

Tutti i contest del Concorso - che tra le tematiche di spicco vede l’educazione stradale e quella ambientale, nonché l’educazione alla sana alimentazione - si concluderanno con la Finale Nazionale in programma il 19 e 20 maggio a Civitavecchia, al termine della quale gli istituti vincitori si aggiudicheranno un viaggio di 3 giorni in hotel on board sulla nave Cruise Grimaldi Lines con destinazione Barcellona, riservato a tutta la classe e ad un docente accompagnatore.

Partner della XII edizione di High School Game sono: Grimaldi Lines (Main Partner), le Università Vanvitelli della Campania, LUMSA di Roma e LABA di Firenze (Educational Partner), Logica Test (Official Partner).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inoltre, il patrocinio di Fondazione Univerde e le collaborazioni con le onlus Plastic Free e FAREXBENE e la Polizia Stradale di Milano.