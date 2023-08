Flora Canto difende il marito Enrico Brignano: «Biglietti dello spettacolo cari? Andate a vedere altri»

I biglietti dello spettacolo «Ma... Diamoci del tu!» di Enrico Brignano costano troppo secondo alcuni utenti dei social: «92 euro per vedere il comico». In difesa del marito, è intervenuta la moglie, Flora Canto: «Andate a vedere altri». Il botta e risposta è nato nelle ultime ore perché il comico e la moglie si erano lamentati su Instagram per via dei disservizi di Ita, compagnia aerea, in ritardo per l'atterraggio a Bari, dove si sarebbero dovuti esibire in serata.

Le polemiche

Di fronte alle lamentele di Brignano, un follower ha replicato stizzito: «Per te è comunque facile, visti i 92 euro di biglietto al Teatro Verdi di Firenze».

Un commento che poco aveva a che vedere con il post di Enrico, eppure l'uomo ha tenuto a denunciare quelli che per lui sono prezzi troppo alti, e Flora ha così risposto: «Visto il tuo livello intellettivo, ti consiglio di andare a vedere altri artisti», ha risposto seccata l'attrice.

Il rapporto tra Canto e Brignano è privato ma anche professionale. Da ben nove anni sono ormai inseparabili. Un anno fa il matrimonio, dopo otto anni d'amore. La coppia ha anche due figli: Martina, nata a febbraio 2017, e Niccolò, nato a luglio 2021.

In molti si sono schierati in difesa di Enrico. In effetti, a guardare i costi dello spettacolo che si è svolto al teatro Verdi a ottobre, si evince che lo spettatore polemico ha senz'altro acquistato il più costoso: i prezzi vanno dai 40 agli 80 euro, in base alla visibilità del palco. Ed è noto che quelli più vicini abbiano un prezzo maggiore.