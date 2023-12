Andrea Giambruno, primo Natale da papà single dopo la rottura con Giorgia Meloni: le foto con la figlia Ginevra al parco (e gli amici vip)

Papà Andrea Giambruno ha fatto vivere una domenica speciale alla sua amata Ginevra. Una domenica all'insegna del Natale, al Christmas World di Villa Borghese. Un pomeriggio di grande divertimento, come mostrano le foto pubblicate dal settimanale Chi, tra pattinate sul ghiaccio in compagnia di alcuni amichetti, slitte e giochi di ogni tipo. Ora dove Gigì non ha mai perso il sorriso.

E la serenità della loro bambina è quello che vogliono entrambi i genitori: sia Andrea - tornato a lavorare a Mediaset - come il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Meloni: «Della mia vita privata si è parlato senza pietà. Salario minimo? Sindacati protestano e poi accettano contratti da 5 euro l'ora»

Andrea Giambruno primo Natale da single

E tra un gioco e l'altro, il papà non l'ha mai persa di vista un attimo, Andrea ha avuto il modo di incontrare amici e amiche dello spettacolo presenti anche loro nel Parco divertimenti. Giambruno si è prima imbattuto prima nell’étoile Eleonora Abbagnato, anche lei al parco giochi con la primogenita Julia, avuta dall’ex calciatore Federico Balzaretti, e poi nella coppia Enrico Brignano e Flora Canto anche loro al parco con i figli. "L’allegra compagnia - ha documentato passo dopo passo Chi - ha trascorso insieme qualche ora, passando da un gioco all’altro.

Andrea Giambruno triste e riservato. «Ha perso la sua allegria guascona ma vuole tornare in tv a settembre»

E adesso che arriva il giorno di Natale, Ginevra avrà la possibilità probabilmente di poter vivere una giornata intera con mamma e papà insieme, uno accanto all'altro, come prima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E chissà che tra i due non ci sia un nuovo chiarimento e magari un lieto fine...