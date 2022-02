Concerti a Roma fino al 20 febbraio, da Branduardi alle "brave ragazze" di Flo, fino alla "tammurriata rock": ecco tutte le date

LUNEDI’ 14 FEBBRAIO

Musica/We Love Ennio Morricone al teatro Parioli

“We All Love Ennio Morricone” è un concerto teatrale ispirato all'omonimo disco prodotto nel 2007 da Luigi Caiola, manager di Morricone per 18 anni, per celebrare l'Oscar alla carriera del compositore. L'idea è di proporre al pubblico un Morricone insolito, per una volta raccontato dalla comunità musicale piuttosto che dal mondo del cinema. Il concerto propone alcuni dei più noti brani di Morricone riletti da diversi esponenti della scena pop, classica, jazz e rock internazionale, ciascuno a modo proprio. Sul palco cinque musicisti che hanno collaborato per molti anni con Morricone in studio e in concerto: Ludovico Fulci (tastiere), Nanni Civitenga (contrabbasso), Nicola Costa (chitarre), Maurizio Trippitelli (percussioni) e Massimo D'Agostino (batteria). Con loro la voce recitante dell’attore Giulio Berruti e le voci di Maria Di Bernardo e Stefano Tanzillo. Durante il concerto saranno proiettati alcuni estratti filmati da “My life, my music”, una video-intervista nella quale Morricone esprime le proprie idee riguardo alla sua musica e alla sua attività di compositore. In scaletta, per un live di 80 minuti, brani da varii film: “Il buono, il brutto, il cattivo”, “C'era una volta il West”, “Mission”, “Nuovo Cinema Paradiso”, “Love affair”, “Metti, una sera a cena”, Se telefonando”, “Cera una volta in America”, “Malena”, “La leggenda del pianista sull'oceano” e così via.

Nuovo Teatro Parioli, via Giosuè Borsi 20, 06-5434851, ore 21

Musica/San Valentino romantico al Cotton con le canzoni francesi

San Valentino al Cotton Club al ritmo manouche del romanticismo francese della Parigi anni '40, con gli Chat Noir, cioè la cantante francese Clara Simonoviez in trio con Renato Gattone al contrabbasso e Augusto Creni alla chitarra. Propongono un universo delicato, dolce e adatto alla festa degli innamorati.

Cotton Club, via Bellinzona 2, www.cottonclubroma.it 349-0709468, ore 21.30

Jazz/All’Alex arriva “Triplets”, nuovo album di Amedeo Ariano

Amedeo Ariano, considerato tra i migliori batteristi italiani ((ha collaborato con George Coleman, Johnny Griffin, Benny Golson e i nostri Lucio Dalla, Renzo Arbore e Sergio Cammariere) presenta il suo nuovo album “Triplets”. Prodotto dall’etichetta giapponese “Albóre Jazz” di Satoshi Toyoda, usa la formula del trio con due talenti, Luca Bulgarelli al contrabbasso e la vocalist e pianista Francesca Tandoi. E’ una formazione brillante, che all’esperienza di Ariano e Bulgarelli unisce il giovane talento di Tandoi, romana, ma olandese di adozione.

Alexanderplatz, via Ostia 9, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, ore 21

Chanson Française/Con i Métromusette all’Elegance Cafè

Métromusette è la band romana che ripropone le più importanti composizioni francesi della prima metà del ‘900 e i successi dei grandi interpreti francesi e internazionali che hanno diffuso in tutto il mondo la musica di Trenet, Piaf, Kosma, Betti, Django e non solo, nell’epoca dei grammofoni nelle case e delle fisarmoniche nelle piazze. Altri brani sono completamente riarrangiati e ripensati per creare un suggestivo trait d’union tra la Francia, l’Europa e le Americhe. I Metromusette sono la vocalist Monica Gilardi, Francesco Di Gilio al pianoforte e alla fisarmonica, Stefano Nencha alla chitarra, Guido Giacomini al contrabbasso e Alfredo Romeo alla batteria.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21,30

MARTEDI’ 15 FEBBRAIO

Jazz/Alla Casa il pianista americano Craig Taborn, live da solista

Craig Taborn, americano di Minneapolis, 51 anni, pianista e compositore, è cresciuto in mezzo a varie influenze, dal jazz alla techno, ha studiato autori di ogni latitudine e li ha tradotti nella sua musica con grande disinvoltura. Si è fatto strada grazie alle sue collaborazioni con il sassofonista James Carter, nel 1995 ha inciso il primo album da leader, nel 1999 era nella Note Factory di Roscoe Mitchell ma anche nel gruppo elettronico di Carl Craig, è diventato famoso grazie alla sua collaborazione con Tim Berne come tastierista di rara fantasia e capacità improvvisativa. ha suonato con Hugh Ragin, Gerald Cleaver e Lotte Anker, Dave Douglas, Drew Gress, Evan Parker, Chris Potter, Susie Ibarra, Assif Tsahar e molti altri. Stasera propone un live per piano solo.

Alexanderplatz, via Ostia 9, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, ore 21

Musica/Torna al Parco la Tammurriata Rock di Enrico Capuano

Il cantautore e chitarrista Enrico Capuano, romano, annata 1964, è dal 1980 il padre fondatore del folk rock italiano. Fu lui a inventare la tarantella rock e da quarant’anni gira il mondo portando la sua proposta di musica made in Italy. Ha suonato negli Usa e in Canada, in Europa, a Cuba e persino in Iraq, ha presentato tre anteprime del concertone del Primo Maggio suonandoci in ben dodici edizioni. E stasera riporta a Roma la sua Tammurriatarock con una ricca formazione: al suo fianco ci sono la cantautrice Dunia Molina, il chitarrista Giacomo Anselmi, la violinista Caterina Bianco, il contrabbassista Roberto Lo Monaco e il batterista Daniele Iacono.

Parco della Musica, viale De Coubertin, auditorium.com, Teatro Studio Borgna, ore 21

Jazz/Con i Just4 Two il songbook americano all’Elegance

La band dei Just4 Two, cioè la vocalist Francesca Silvi accompagnata al pianoforte da Alessio Scialó, reinterpreta le più belle melodie tratte dal grande songbook americano. Il timbro di Francesca unito alla maestria di Alessio rendono l’ascolto piacevole alternando un jazz di sapore newyorkese ricco di contaminazioni a melodie più emozionanti e romantiche.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21,30

MERCOLEDI’ 16 FEBBRAIO

Musica/Dj Capasso & Orchestra con Massimo Pirone Big Fat Band

Nato dalla collaborazione quinquennale tra il dj Stefano Capasso e il trombonista e direttore d'orchestra Massimo Pirone, questo progetto musicale è basato sull'interazione e il cocktail che si crea tra il ritmo sintetizzato della consolle di Capasso e la Massimo Pirone Big Fat Band su colonne sonore di film d’azione hollywoodiani in una sonorità unica e mai eseguita prima d'ora. Tra i brani più famosi quelli dei film di 007, “Ironside”, “Guerre Stellari”, “Mission Impossible” e tanti altri. La Big Fat Band schiera tre trombe (Sergio Vitale, Antonio Padovano, Paolo Federici), due tromboni (Palmiro Delbrocco e Loredana Martone), cinque sax (Gabriele Colarossi, Giorgio Guarini, Stefano Angeloni, Matteo Vumbaca, Adriano Piva), Alessandro Bonanno e Eleonora Laprova (pianoforte), Stefano Toninelli (chitarra), Marco Piersanti (contrabbasso), Armin Siros (batteria) e le voci di Linda Longo, Milena Cordeschi, Fabio Poli e Francesco Sofia.

Parco della Musica, viale De Coubertin, auditorium.com, Teatro Studio Borgna, ore 21

Jazz/Il trio di Natalino Marchetti in concerto all’Alex

Il fisarmonicista Natalino Marchetti viene da Latina, è uh asso del suo strumento, è on the road da anni, ama il jazz e ha offerto tributi a grandi musicisti, per esempio all’argentino Astor Piazzolla. Stasera è in trio al jazz club romano con il sassofonista Simone Alessandrini e il chitarrista Enrico Bracco.

Alexanderplatz, via Ostia 9, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, ore 21

Blues/Al Charity Cafè il trio di Marco Di Folco

Il sound di Marco di Folco si muove fra il sud degli Usa e le note più scure tipiche del blues di Chicago. L'impatto sonoro della formazione (con Marco, voce e chitarra, ci sono David Pintaldi al contrabbasso e Lorenzo Francocci alla batteria) rivela un gusto morbido, equilibrato, una giusta "ignoranza" in stile Texas, e un finale con sapori vintage raffinati.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

Jazz e bolero/Romina Rivano e Daniele Corvasce live all’Elegance

"Noches de boleros y jazz”: è il progetto della vocalist Romina Rivano e del chitarrista Daniele Corvasce, titolari di un duo nato a Tenerife, nelle Canarie, dall'incontro fra due musicisti appassionati del bolero cubano che risale a più di un secolo fa. La loro idea è di portare il pubblico a conoscere la profondità dei testi e delle melodie della musica latino americana con un viaggio che comprende diversi generi, tra cui il jazz, il choro, il samba brasiliano e il folk andino. “Faremo un passo indietro per farvi conoscere le romantiche storie dell’epoca”, dicono i due.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21,30

GIOVEDI’ 17 FEBBRAIO

Musica/Al Parco tributo a Franco Battiato con Pugliese, Salvatori e Esposito

“E ti vengo a ricercare...” è il progetto e “spettacolo di canzoni e parole” con il quale il cantautore Luca Pugliese e il critico musicale Dario Salvatori (una sorta di enciclopedia vivente), il primo con la musica e il secondo con il racconto, special guest il percussionista Tony Esposito, rendono omaggio al grande Franco Battiato. Fra la folta discografia del grande cantautore siciliano Pugliese sceglie i brani che più si addicono al suo “modus sonandi”, ossia alle sue session di “one man band” con voce, chitarra e percussioni a pedale. Uno dei pezzi a lui più cari, ”E ti vengo a cercare”, è ricalcato nel titolo del progetto ma con una variante che enfatizza la trama di un live dedicato alla figura di Battiato: “ricercare” anziché “cercare”, per un “cercare di nuovo” e un “cercare con zelo” qualcosa che già si è incontrato lungo il proprio cammino.

Parco della Musica, viale De Coubertin, auditorium.com, Teatro Studio Borgna, ore 21

Jazz/All’Alex la band dei Butterfly con tre album dal vivo

Il gruppo Butterfly (un’entità a tre poli e senza un leader) è formato da Pierpaolo Ranieri al basso elettrico & live electronics, dal chitarrista Bruno Marinucci e dal batterista Marco Rovinelli, ed è l’evoluzione di un precedente progetto, il Bruno Marinucci Trio, col quale i musicisti hanno cominciato a costruire un repertorio di brani originali. In scaletta il materiale di tre dischi, "Nal Tarahara" del 2009 (ci suonavano Bill Evans al sax e Randy Brecker alla tromba), “Vertigo Treatment” del 2016 e “Afternoon”, album tutto acustico del 2018, mix di composizioni originali e riletture di pezzi famosi. I Butterfly hanno partecipato a diversi festival, come il Deltablues Festival di Rovigo con Seamus Blake e il Fano Jazz By the Sea in apertura del concerto di John Scofield.

Alexanderplatz, via Ostia 9, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, ore 21

Jazz/Il trio della batterista Laura Klain al Charity Cafè

Una notte di jazz con il trio della batterista napoletana Laura Klain, allieva del nostro Roberto Gatto e già con il gruppo di Eugenio Bennato dei Taranta Power. Presenta un progetto che nasce dall’incontro di musicisti con differenti bagagli artistici e professionali. In repertorio una rivisitazione dei brani della tradizione jazz afroamericana con pezzi arrangiatì per l’occasionee. La formazione è composta da Andrea Rea al pianoforte, Eddy Cicchetti al contrabbasso e lei alla batteria.

Charity Cafè, charitycafe.it, 06-47825881, via Panisperna 68, stasera e domani sera, ore 22

Jazz/Con il sax di Vittorio Cuculo tanti altri sassofoni all’Elegance

Il sassofonista romano Vittorio Cuculo, annata 1993, presenta il nuovo album “Ensemble”, nel quale con il suo quartetto (Danilo Blaiotta al pianoforte, Enrico Mianulli al contrabbasso e Gegé Munari alla batteria) incontra i Sassofoni della Filarmonica Sabina Foronovana, importantissimi nell’apportare un significativo contributo a livello di sound, nonché la vocalist Lucia Filaci, il chitarrista e arrangiatore Roberto Spadoni e il percussionista Dimitri Fabrizi.

Il disco offre nove brani: “Donna Lee” (di Charlie Parker), “Misty” (Errol Garner) e “Brava” (Bruno Canfora) tutti arrangiati da Riccardo Nebbiosi, “My Funny Valentine” (arrangiamento di Massimo Valentini), “Caravan” (Duke Ellington, arrangiamento di Mario Corvini) e “Bye-Ya” (Thelonious Monk, arrangiamento di Roberto Spadoni) sono, tranne “Brava”, famosi standard della tradizione jazzistica, mentre “Io non Ridevo” e “Fuga di notizie” sono composizioni originali di Spadoni. “Ensemble” è un disco ancorato alla tradizione del jazz, ma concepito con l’intenzione di far emergere lo spirito di aggregazione fra tutti i musicisti.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21,30

Cantautori/Con Valerio Reale un viaggio fra i migliori

"I favolosi cantautori italiani": è il titolo della serata del vocalist Valerio Reale, che con la sua band (Nicoló Baldi alla chitarra, Marco Trivelloni al pianoforte, Francesco Giacometti al basso e Luca Tiraterra alla batteria) propone un viaggio nei brani sfornati nel tempo dai nostri migliori cantautori.

Fonclea, fonclea.it, via Crescenzio 82a, ore 21

VENERDI’ 18 FEBBRAIO

Cantautori/Angelo Branduardi al Parco con Il Cammino dell’Anima

Angelo Branduardi, 72 anni, cantautore e violinista, farà tappa all'Auditorium Parco della Musica di Roma con il tour “Il Cammino dell’Anima”. Il concerto riprende interamente l’album omonimo pubblicato nell’ottobre 2019 ed è idealmente diviso in due parti. La prima è dedicata a “Il Cammino dell’Anima”, che riprende alcuni temi dell’opera visionaria di Hildegard von Bingen, mistica e poeta, musicista, erborista e filologa che definì “Sinfonia” il ciclo lirico delle sue opere. Nella seconda parte l'artista propone anche le due canzoni che ha scritto durante la pandemia: “Kirie Eleison (Signore abbi pietà)”, una melodia inedita nata dalla citazione del Kyrie della “Missa Luba” di tradizione congolese, e “Piccolo David”. Non mancheranno brani tratti dall’album “L’infinitamente piccolo” del 2000 (sulle scritture di San Francesco d’Assisi) e i suoi successi storici, da “Alla fiera dell’est” a “Cogli la prima mela”. Con lui Fabio Valdemarin (tastiere e chitarra), Antonello D’Urso (chitarre), Stefano Olivato (basso, chitarra, armonica) e Davide Ragazzoni (batteria e percussioni).

Parco della Musica, viale De Coubertin, auditorium.com, Sala Sinopoli, ore 21

Cantautrici/Flo, Floriana Cangiano, al Parco con “Brave ragazze”

La napoletana Gilda Mignonette, regina degli emigranti morta in un naufragio, la cilena Violeta Parra, l’argentina Leda Valladares, la romana Gabriella Ferri, la cubana La Lupe: sono alcune delle cantanti alle quali rende omaggio la cantautrice napoletana Flo, cioè Floriana Cangiano, nel suo nuovo album appena uscito, intitolato “Brave ragazze” e dedicato ad artiste del passato accumunate da una profonda sofferenza e talvolta da un destino impietoso. «Il disco – dice Flo - nasce dal recupero di appunti personali raccolti negli anni e che ho poi sistemato durante gli interminabili giorni del lockdown. L’intento è riportare a galla la memoria di donne munite di una certa eroicità, come quella di Violeta Parra, che tutti magari ricordano per “Gracias a la Vida” ma nessuno per la miseria in cui è precipitata dopo aver inseguito il sogno di costruire un teatro: caduta in depressione è morta suicida».

Parco della Musica, viale De Coubertin, auditorium.com, Teatro Studio Borgna, ore 21

Jazz/All’Alex ritorna Emanuele Urso & Sextet, fra swing e bebop

Il clarinettista e batterista Emanuele Urso ripropone un viaggio negli anni '40, periodo della transizione tra lo swing e la nuova corrente del bebop, epoca di solisti come Charlie Parker, Wardell Gray, Fats Navarro, Charlie Christian, Dizzy Gillespie e così via. E’ un progetto interessante, con un sound figlio di partiture inedite di tre pianisti geniali, cioè Tadd Dameron, Mary Lou Williams e Mel Powell. Il secondo set vedrà Urso impegnato alla batteria in un set che si rifà ai quartetti di Gene Krupa degli anni 40' 50' e '60. E’ con il suo Bop Sextet: dovrebbero essere Stefano Di Grigoli al sax tenore, Daniele Corvasce alla chitarra, Daniele Pozzovio al pianoforte, Stefano Napoli al contrabbasso e Luca Ingletti alla batteria.

Alexanderplatz, via Ostia 9, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, ore 21

Jazz/All’Elegance il quartetto del trombettista Samuele Mammano

“Euphoria” è il primo disco che porta la firma del trombettista e vocalist Samuele Mammano, pubblicato nel 2016 da Groove Master Edition. E’ un lavoro che ripercorre un percorso durato 30 anni, fatto di composizioni di grande livello che non nascondono una certa malinconia verso la Sicilia, terra d’origine del musicista. «Rappresenta l'insieme di tanti elementi di un puzzle raccolti in trent'anni di vita tra esperienze non solamente musicali, ma anche quotidiane e di fede. I testi, scritti in collaborazione con il musicista Giuseppe Santangelo e gli arrangiamenti curati da Rocco Mammano, oltre alla componente estrosa, intendono mettere in risalto anche la malinconia per la terra natia», dice Mammano di un disco che è stato un punto di partenza e che per certi versi si contrappone al percorso di studi del trombettista. Con lui sul palco tutti Mammano: Samuele (tromba e flicorno), Rocco (piano e tastiere), Isaia (contrabbasso) e Ruben (batteria).

Elegance Cafè, elegancecafe.it, 06-57284458, via Francesco Carletti 5, ore 22

Jazz/Alla Casa live di piano solo per Simone Graziano

Il pianista e compositore Simone Graziano, fiorentino diplomato in conservatorio (ma ha anche studiato jazz alla Berklee School of Music di Boston), è stato selezionato nel 2018, nel referendum Top Jazz indetto dalla rivista Musica Jazz, tra i dieci migliori musicisti dell’anno e crea un tipo di musica che sta influenzando la nuova generazione dei nostri musicisti italiani. Ha collaborato con Ares Tavolazzi, Paolo Fresu, Tim Berne, Chris Speed, David Binney, Gilad Atzmon, Jan Bang, Paul McCandless, Stefano Bollani, Reinier Baas, Tommy Crane, e stasera dà un concerto da solista.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, viale di Porta Ardeatina 55, 06-86781296, ore 21

Musica/Anni 70 al Fonclea con il Vintage People Quartet

Il Vintage People Quartet ci riporta negli anni Settanta con le sue cover dei brani che hanno trionfato in un decennio generoso di successi e di musica piacevole.

Fonclea, fonclea.it, via Crescenzio 82a, 06-6896302, ore 21.30

SABATO 19 FEBBRAIO

Dance/Gli Adika Pongo tornano al Cotton Club

La band degli Adika Pongo (la vocalist Francesca Silvy, il sassofonista Costantino Ladisa, il chitarrista Alberto Lombardi, il batterista Andrea Merli, il bassista Alessandro Benedetti, il tastierista Alessio Scialò e il percussionista Pablo Enrique Oliver), fondata nel 1994 dal cantautore Niccolò Fabi, tiene viva la tradizione della disco music con una dance che mescola pop, soul, black music e sapori anni Settanta. Il gruppo porta in Italia e in Europa quella dance che era suonata da formazioni come gli Earth Wind & Fire, gli Chic, Sisters Sledge, Barry White, Kool & The Gang e tanti altri.

Cotton Club, via Bellinzona 2, www.cottonclubroma.it 349-0709468, ore 22

Jazz/Alla Casa il trio abruzzese del pianista Giulio Gentile

Il gruppo del pianista Giulio Gentile, abruzzese di Sulmona, 28 anni, viene da due conservatori, quello di Pescara e quello dell’Aquila, e lui, il contrabbassista Pietro Pancella e il batterista Michele Santoleri, vogliono conservare il suono acustico del classico trio piano, basso e batteria anche se il loro obiettivo è sperimentare nuove idee, restando nella tradizione ma guardando avanti. Suonano per la maggior parte brani originali firmati dal leader, senza dimenticare il rispetto per la melodia. Hanno dato concerti in Italia e all’estero, Gentile ha studiato anche negli Usa e stasera presentano live il loro primo album “Insight”,

Casa del Jazz, casadeljazz.com, 06-86781296, viale di Porta Ardeatina 55, ore 21

Jazz/All’Alex il trio della pianista Rita Marcotulli

Ormai tutti conoscono la pianista Rita Marcotulli: dopo le sue recenti performance a Sanremo (con Yuman e qualche anno fa con Max Gazzè) è diventata un volto familiare anche al grosso pubblico. Stasera è in trio con due partner di classe, il nostro Ares Tavolazzi al contrabbasso e il batterista messicano Israel Varela: una formazione che in qualche modo rappresenta la summa di tre distinte e forti personalità, ciascuna con un bel background. Compositrice, autrice di colonne sonore e musicista, Marcotulli è una delle più sensibili e originali protagoniste della scena jazz europea. Viene dal Conservatorio Santa Cecilia e dal Conservatorio Licinio Refice, dagli anni settanta suona in piccoli gruppi per poi collaborare con star come Chet Baker, Jon Christensen, Palle Danielsson, Billy Cobham, Peter Erskine, Steve Grossman, Joe Henderson, Helène La Barrière, Joe Lovano, Charlie Mariano, Marilyn Mazur, Pat Metheny, Sal Nistico, Michel Portal, Enrico Rava, Dewey Redman, Aldo Romano, Kenny Wheeler, Noa, Norma Winstone. Insomma, ha le carte in piena regola.

Alexanderplatz, via Ostia 9, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, ore 21

Rock/Con i Tree Gees tutti i Bee Gees al Fonclea

I Tree Gees sono una tribute band dei Bee Gees, on the road dal lontano 1997. Formato da Alex Sammarini (voce e chitarra), Paolo Amati (voce e basso), Franz Bancalari (voce e tastiere) e Ezio Zaccagnini (batteria), il gruppo ripropone gli hit della band americana. «Vogliamo catturare l’anima della loro musica, aggiungendo la nostra esperienza di musicisti esperti e raffinati, sempre alla ricerca dell’emozione da condividere con chi ci viene ad ascoltare»: è il loro slogan.

Fonclea, fonclea.it, via Crescenzio 82a, 06-6896302, ore 21.30

DOMENICA 20 FEBBRAIO

Jazz/All’Elegance in viaggio nella musica con la band dei Take 4

Un viaggio nella musica jazz: così la formazione del Take 4, il cui nome fa il verso al celebre brano di Dave Brubeck “Take 5”, uno dei temi più celebri della storia del jazz, definisce le sue performance. Il quartetto si muove sulle note di appassionati standard e ripercorre le composizioni dagli anni ’20 agli anni ’50, resi celebri da giganti del jazz, da Chet Baker a Ella Fitzgerald, riproposte in chiavi ritmate e moderne. Sono la vocalist Daria Venuto, il pianista Emanuele Rizzo, il contrabbassista Giuseppe Civiletti e il batterista Giampaolo Scatozza. Ci sanno fare.

Elegance Cafè, elegancecafe.it, 06-57284458, via Francesco Carletti 5, ore 22

Jazz e bossanova/Al Charity aperitivo con Annibali e Marino

Un repertorio di standard del jazz e di bossanova che crea un’intima ma anche vivace atmosfera in un classico duo piano e voce, cioè la cantante Luisa Annibali e Sebastian Marino al piano Hammond: vi aspettano nel tardo pomeriggio per l’aperitivo della domenica.

Charity Cafè, charitycafe.it, 06-47825881, via Panisperna 68, ore 18.30

Rock/Al Fonclea la band degli Statale 66

Gli Statale 66, nati nel 1999, sono sei ragazzi che suonano rock, indie e rock psichedelico con gusto, divertimento, amore e passione. Hanno vissuto ore di cantina e ore di palco e hanno conquistato il pubblico con sudate e divertite esibizioni fino a notte fonda. Sono il vocalist e chitarrista Alessandro Meozzi, Yari Gabbai a cori e tastiere, il chitarrista Alessandro Errichetti, il bassista Simone Giannelli, la vocalist e percussionista Mary DiTommaso e Giulia Meozzi alla batteria e alle percussioni.

Fonclea, via Crescenzio 82a, fonclea.it, 06-6896302, ore 21