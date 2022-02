Tananai, la rivincita degli ultimi: i concerti già sold-out. Ecco le nuove date su Roma e Milano

La scalata di Tananai parte dal basso, molto basso, ma in una manciata di giorni il giovane artista è già in vetta. La rivincita di Alberto Cotta Camusino, questo il nome di battesimo, arrivato ultimo al Festival di Sanremo 2022 parte proprio da quel 25esimo posto. La kermesse che ha visto trionfare Mahmood e Blanco con Brividi ha posizionato in fine lista Tananai che dopo aver scoperto di essere arrivato al venticinquesimo posto non si è abbattuto.

Tananai, la rivincita degli ultimi

Il cantante arrivato sul palco più famoso della musica italiana attraverso il contest di Sanremo Giovani che quest’anno concedeva ai primi tre classificati di entrare direttamente a far parte dei big in gara (con lui Yuman e Matteo Romano) ha postato sul suo profilo Instagram, subito dopo la finale sanremese, un video in cui festeggiava quella non-vittoria assieme agli amici e al suo staff e scherzando ha dichiarato che attendeva la rinuncia di 24 cantanti per l’Eurovision candidandosi anche per l’Azerbaigian. È stata proprio quell'ironia a conquistare il web. Ed è proprio quella leggerezza a essere diventata il biglietto da visita del 26enne.

Che figata sta wave che mi volete bene e le tendenze e la musica e la rai con i meme sisi ma tu pensa se l’anno prossimo mi ripresento a Sanremo e arrivo ancora ultimo CHE VOLAREEEEE — Tananai (@Tananai5) February 11, 2022

Il successo social

Il brano sanremese Sesso occasionale ha già superato i 400.000 ascolti su Spotify, la parola Tananai è ininterrottamente in tendenza Twitter da giorni e il cantante e il brano con cui si è esibito a Sanremo sono diventati protagonisti dei meme creati da pagine satiriche famose sul web. È in rete che Tananai sta battendo tutti: anche i vincitori Blanco e Mahmood. «Ma raga sta roba che sono in tendenza mi fa esplodere che mondo meraviglioso twitter siete allucinanti» è felicissimo il cantante.

Il nome d'arte Tananai è ripreso dal dialetto bolognese e significa baccano, baldoria. Ed è proprio quello che il cantante sta facendo sul web un gran fracasso. Con i follower l'artista condivide in modo gioviale ormai anche tutte le avventure e diasavventure discografiche che lo riguardano.

"I didn't call you back cause I was dancing to Sesso Occasionale by Tananai"



pic.twitter.com/ePPbYSZTY1 — ale™ gastrite era 👻 (@bksrehab) February 8, 2022

Le date dei concerti

Insomma ormai sui social sono tutti pazzi per Tananai. E sono talmente tanti i "pazzi" che i concerti previsti per marzo si spostano in location più grandi e aumentano le date. Così le esibizioni del 24 marzo a Largo Venue a Roma e del 28 ai Magazzini Generali di Milano per le tantissime richieste di biglietti cambiano date in corsa. Il concerti del 26enne ora saranno 3: a Milano è stato necessario un bis con un 16 maggio al Fabrique già sold out e una replica il 23 maggio (sempre al Fabrique), il 18 invece il vincitore morale di Sanremo sarà all’Atlantico di Roma.

I biglietti acquistati in precedenza rimangono validi per le nuove date e location. I nuovi biglietti sono disponibili dalle 16 di oggi presso i rivenditori ufficiali www.ticketone.it e www.ticketmaster.it.