Eventi valentiniani, si parte dalla musica jazz al cioccolato

TERNI San Valentino ha anche la forma del Thyrus. Che per molti è solo una statua in travertino collocata nella corte interna di Palazzo Spada. Ma per i ternani è un simbolo. Una fera “simile al drago, con due piedi, senz’ale e con la lunga coda ritorta” come riporta Francesco Angeloni nella “Historia di Terni”. Che fa capolino in piazza della Repubblica in occasione del diciottesimo compleanno di “Cioccolentino”. Intendiamoci: di fronte alla Bct arriverà una sua riproduzione. Fedele ma fatta interamente di cioccolato. Una scultura che porta la firma della cake design Elisa Giovannetti e che resterà esposta per tutta la durata della manifestazione, ovvero fino al 14 febbraio. Il taglio del nastro di “Ciocolentino 2022” oggi alle ore 17,30, di fronte alla “Thyrus cake”. Che darà il via ufficiale alla festa più dolce di tutti gli eventi valentiniani. Novantasei. Un ritorno alla quasi normalità dopo le restrizioni imposte dalla pandemia. Più “normale” a partire da domani, quando si potrà passeggiare a viso scoperto. Le mascherine dovranno essere nuovamente indossate solo lunedì 14 e solo tra viale Trento e vie degli Oleandri, per la fiera. Nessun obbligo nelle altre parti della città. Neanche lungo Corso Tacito, dove verranno presentate torte tipiche di Belgio, Inghilterra, Austria e Olanda, in un itinerario goloso intorno all’Europa. E dove si potrà assistere ad uno spettacolo immaginifico dal gusto rétro di un antico circo felliniano, in bilico tra le dolcezze dell’amore e del cioccolato, di e con Stefano de Maio. Tutti i giorni dalle ore 18 in poi, in piazza della Repubblica, Assosommelier farà scoprire i vini provenienti da vigneti d’eccellenza, mentre in piazza Europa, dalle 10 alle 20, andrà in scena “Alice nel paese del cioccolato”. Lì i bimbi potranno incontrare Alice, Bianconiglio, il Cappellaio Matto, e assaggiare mele caramellate, biscotti e tantissimi cioccolatini in loro compagnia. Domenica 13, dalle 17 alle 18,30, degustazione al buio con il maestro cioccolatiere Maurizio Di Mario. E tante tentazioni: quattrocento i prodotti dolciari esposti negli stand. In basilica, invece, domani alle ore 10,30, verrà presentato il dittico valentiniano realizzato dall’artista Giovanni Gasparro. Due opere inedite raffiguranti “San Valentino risana il figlio di Cratone” e il “Martirio di San Valentino”, che regalano al mondo dell’arte una nuova iconografia del santo. Alla presentazione del dittico parteciperanno il presidente della Commissione beni culturali del Senato Riccardo Nencini, il sindaco Latini, il vescovo Soddu, l’assessore alla cultura Maurizio Cecconelli, l’autore (Gasparro) e i critici d’arte Giuseppe Cassio e Paolo Cicchini (le opere saranno esposte fino al 27 febbraio).

Per gli appassionati di musica jazz si dovrà tornare in centro. Nei club. Dove arriveranno artisti molto apprezzati come Joy Garrison, Alessandro Petrucci e Gegè Munari per “San Valentino Jazz 2022”. Ad aprire il cartellone sarà il gruppo “Sdl express”, domani (ore 18) al Caffè del Corso. Sabato 12 febbraio appuntamento al ristorante La Cruda con “Ezzozo Funky Republic” e domenica 13 con “Step Two” all’osteria La Città Vecchia (ore 21). Nel programma della rassegna musicale organizzata da Confartigianato Imprese Terni insieme all’associazione Bipede, dodici concerti distribuiti nei fine settimana. “La nostra ambizione - spiega il presidente Mauro Franceschini - è catalizzare l’attenzione nel centro della città. Un modo colto per attrare sempre più pubblico. E per sostenere le attività commerciali fortemente fiaccate dalla pandemia. Si tratta di un bel calendario di appuntamenti che sarà accompagnato da una mostra di foto del compianto Sergio Coppi, che saranno esposte nelle vetrine di alcuni negozi aderenti alla nostra associazione”.