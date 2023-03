Giovedì 23 Marzo 2023, 09:24 - Ultimo aggiornamento: 09:25

Un pomeriggio letterario per riflettere. L'attivista e scrittrice Claudia Conte continua il suo ciclo di iniziative su tutto il territorio nazionale per promuovere la cultura della legalità con un nuovo evento romano intitolato "Le logiche mafiose in Italia e nel mondo". Questa volta è il turno del Circolo Canottieri Lazio che catalizza per l'occasione personalità della politica, della cultura e dello spettacolo per parlare di contrasto alla criminalità organizzata. A poche ore dalla giornata della memoria delle vittime di mafia. A moderare l'iniziativa il direttore di Rai News 24 Paolo Petrecca. Dopo i saluti introduttivi del presidente del circolo ospitante, l'avvocato Raffaele Condemi, e di Mauro D'Attis, della Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei Deputati, intervengono Rita Dalla Chiesa e l'ex ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in video collegamento.



«Mio fratello - dice la Dalla Chiesa - cerca la verità da sempre, a tutti i costi. Lui parla nelle scuole, io al pubblico. Entrambi lottiamo contro ogni tipo di mafia. Ma si deve partire dagli insegnanti. Per vivere quotidianamente la legalità come faceva mio padre». Passano, per un saluto, il vice presidente vicario del Coni Silvia Salis, la stilista Victoria Torlonia e gli attori Elisabetta Pellini, Alex Partexano e Pietro Romano con la psicoterapeuta Irene Bozzi. Ecco Guglielmo Giovanelli Marconi, Emilio della Fontanazza e Fulvio Rocco de Marinis con Jolanda Gurreri e Amedeo Goria. In sala si riconosce Alessandra Canale. Durante l'evento la Conte presenta il suo romanzo "La legge del cuore. Storia di assassini, vigliacchi ed eroi": «I giovani hanno bisogno di figure di riferimento come don Giuseppe Diana ucciso dalla camorra, per poter scegliere da che parte stare. Dalla parte del bene o del male». Lunghi applausi a fine incontro. E poi firmacopie.