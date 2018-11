Il Circolo Canottieri Lazio celebra Mennea con un'asta di beneficenza per Emergenza Sorrisi

Ultimo aggiornamento: 18:11

“Esiste un solo modo per sapere se si fallirà o si vincerà: provarci”. La massima dirappresenta anche lo spirito con cuiospiterà una cena di beneficienza i cui proventi saranno devoluti allaper sostenere la prossima missione in Somalia.La figura indimenticabile di Mennea è al centro della serata, durante la quale gli ospiti del circolo potranno partecipare a un’asta benefica - battuta da Fabio Massimo Bertolo, Direttore della casa d'aste Minerva Auctions - e aggiudicarsi i cimeli del grande atleta scomparso nel 2013, fervido sostenitore delle attività umanitarie, in particolar modo quelle dedicate alla salute dei bambini dei Paesi in Via di Sviluppo.Dalla scarpa chiodata utilizzata dall'eroe di Mosca '80, tuttora detentore del record europeo sui 200 metri, per le gare e gli allenamenti in pista alla calzamaglia di lana fatta realizzare da Mennea, utilizzata nelle sedute di allenamento.Dal volume celebrativo "Volevo solo correre", non in commercio e in copie numerate, in cui sono presenti scatti inediti di vita privata, al libro "I costi delle Olimpiadi" con cartolina autografata.Oggetti unici che raccontano la storia e la fatica del più grande velocista della storia dell’atletica italiana, gentilmente messi a disposizione dalla signora Manuela Olivieri Mennea, che sarà presente alla serata assieme all'ambasciatore della Somalia S.E. Abdirahman Sheik Isse e la sua consorte Ali Cadigia, medico che partirà assieme ad Emergenza Sorrisi nella prossima missione in Somalia.La serata del Canottieri Lazio apre le celebrazioni per la terza edizione del, in programma domenica(Stadio dei Marmi – Roma). L’evento sportivo benefico è organizzato da Emergenza Sorrisi, con la collaborazione del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, della Fondazione Pietro Mennea, del CONI e con il patrocinio di Città Metropolitana di Roma Capitale e del Club dei Circoli Sportivi storici. Tutti i fondi raccolti, dalla cena al Trofeo, verranno devoluti a favore della prossima missione di Emergenza Sorrisi in Somalia dove saranno operati bambini affetti da malformazioni del volto, esiti di ustioni e traumi di guerra che necessitano di cure mediche immediate in contesti difficili e resi più drammatici dalla povertà assoluta.