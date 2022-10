Giovedì 27 Ottobre 2022, 08:31

Passioni biancocelesti. Attori, intellettuali e sportivi al Circolo Canottieri Lazio per seguire la presentazione di Una vita in gioco. Ricordi, aneddoti, racconti del cantautore Toni Malco. Accolto dal presidente del sodalizio Raffaele Condemi, e dal suo vice Luciano Crea, l'autore introduce il suo ultimo libro, edizioni Terre Sommerse. Al tavolo con lui anche lo scrittore Giancarlo Governi, il giornalista Stefano Buttafuoco, l'attore e doppiatore Mino Caprio. «Questo è un libro vero e autentico», commenta Buttafuoco. «Ho sfruttato il lockdown per fare il punto sulla mia vita», dice Malco. «Un ragazzo con tante passioni - aggiunge Governi - alcune realizzate, altre no. Figlio d'arte, frequenta Cinecittà. Da qui la passione per il cinema. Poi il calcio. Voleva fare il professionista e aveva tutti i numeri. Della Lazio è talmente tifoso da aver inciso l'inno della squadra biancoceleste».



«Mi sono goduto molto l'èra Beat - sottolinea Malco - mi sono molto divertito». Toni, si analizza nel corso dell'appuntamento, cresce artisticamente accanto al suo caro amico di quartiere, il cantautore Rino Gaetano, con il quale perfeziona la tecnica compositiva. In sala c'è la fidanzata storica di Gaetano, Amelia Conte. Applaudono Stefano Pantano, Eleonora Vallone, Fulvio Rocco de Marinis e il presidente della Polisportiva Lazio Antonio Buccioni. Ecco il telecronista sportivo Guido De Angelis e il presidente commissione antidoping della Figc, Pino Capua.

Si prosegue con il racconto. Nei suoi primi anni di carriera l'artista è conosciuto con il nome di Toni Pagano, ma dal 1985 decide di farsi chiamare con un nuovo pseudonimo, Toni Malco. Negli anni non scriverà più soltanto per sé ma anche per altri importanti artisti. Brindisi al talento e firmacopie a seguire.