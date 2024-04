Mercoledì 24 Aprile 2024, 14:53

All'incontro "La misurazione dell'impatto sociale" del ciclio di appuntamenti "Quando la sostenibilità incontra..." tenutosi lo scorso 22 aprile si è parlato soprattutto delle buone pratiche da adottare in ambito di sostenibilità, di misurazione degli impatti sociali e culturali di un investimento, di nuove normative e ruolo delle aziende nelle politiche ESG ( ambiente, ssociale e governance) promosso dall’ Associazione Civita.

L'associazione attiva da 35 anni, è impegnata a valorizzare il patrimonio storico e culturale. L'incontro è organizzato secondo la convinzione che cultura e sviluppo sostenibile siano strettamente connessi, ma che le buone pratiche di analisi e monitoraggio degli impatti generati dagli investimenti in ambito culturale siano ancora troppo poche.

Come misurare i fattori fondamentali della sostenibilità di un investimento? In che modo misurare gli impatti sociali sulla comunità e quale valore attribuire agli investimenti in cultura? In che modo è possibile promuovere dal punto di vista normativo pratiche sostenibili? Hanno cercato di rispondere a queste domande degli esperti del mondo imprenditoriale: Simonetta Giordani, segretaria generale di Associazione Civita, Roberto Basso, direttore relazioni esterne e sostenibilità di WindTre, Valeria Brambilla, amministratrice delegata di Deloitte Touche, Stefano Firpo, direttore generale di Assonime, Antonio Matonti, direttore affari legislativi e regionali, diritto di impresa di Confindustria, Stefania Pedroni, responsabile Wealth Planning di Intesa Sanpaolo Private Banking, Olivia Tassara, responsabile eventi, sponsorizzazioni e protocollo di Ferrovie dello Stato Italiane.

Gli interventi degli esperti

Simonetta Giordani, segretaria generale di Associazione Civita ha introdotto l'incontro. «Sin da quando nel 2015 è stata approvata l’agenda 2030 tutta la nostra attività ha cercato di rispondere ad alcune domande: Qual è il contributo che l’ecosistema culturale ha nello sviluppo sostenibile? Come nella doppia prospettiva delle istituzioni culturali e delle imprese si può dare un contributo a questa agenda pur in mancanza di target e indicatori specifici? Il nostro rapporto “Quando la sostenibilità incontra la cultura” è stato realizzato nella convinzione che le istituzioni culturali possano fornire un grande contributo nella promozione degli obiettivi dell’agenda 2030» ha detto Giordani. E ho posto l'accento sul «ruolo fondamentale che possono ricoprire le imprese» in tema di sostenibilità «attraverso una progettualità culturale, legata al proprio business, che consenta di coinvolgere comunità e territori». Ma questo compito non risulta facile, perché «la mancanza di metriche precise e definite per misurare l’impatto sociale degli investimenti in cultura è un problema e per questo ci siamo concentrati su sperimentazioni concrete in questo ambito”.

Roberto Basso, direttore relazioni esterne e sostenibilità di WindTre ha parlato degli obiettivi della sua azienda in tema di sostenibilità: «L’economia circolare e la decarbonizzazione sono importanti anche nel settore terziario. E ha aggiunto «Sette dei dieci obiettivi del Piano esg di Windtre riguardano la dimensione sociale, scelti in modo pertinente con l’attività economica che svolgiamo».

Valeria Brambilla, amministratrice delegata di Deloitte Touche ha parlato di come migliorare la gestione delle risorse: «Attraverso la misurazione degli impatti è possibile rafforzare la capacità della cultura di favorire anche una migliore gestione delle risorse, migliorando la trasparenza verso gli stakeholder, a beneficio anche della società nel suo complesso».

Secondo Antonio Matonti, direttore affari legislativi e regionali, diritto di impresa di Confindustria «Il macro-tema della sostenibilità rappresenta ormai una condizione ineludibile per il business e tende a inglobare anche la cultura d’impresa» e ha parlato dell'attenzione di Confindustria al «legame tra imprese e territori, comunità, persone e, di conseguenza, e del ruolo dell’impresa come attore sociale e il valore della cultura come leva di innovazione organizzativa».

Nell'intervento conclusivo di Stefania Pedroni di Intesa Sanpaolo l'attenzione è andata sugli «investimenti culturali che possono essere anche un coinvolgimento nella comunità culturale locale, fornendo un senso di appartenenza e di contributo positivo alla società».