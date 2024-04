Associazione Civita, tra i protagonisti della Giornata dell’Europa del 9 maggio: conferenza stampa di presentazione lunedì 29 aprile

L’Associazione Civita che da 35 anni si occupa di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale è tra i protagonisti della Giornata dell’Europa del 9 maggio promossa dall’Ufficio in Italia del Parlamento Europeo e dalla Rappresentanza della Commissione Europea in Italia.

In occasione di tale evento, l’Associazione Civita intende sottolineare, attraverso l’illuminazione con i colori dell’UE di monumenti e siti storico-culturali che avverrà proprio il 9 maggio, l’importanza della cultura quale elemento identitario e fondante dell’Europa.

In particolare, grazie all’impegno di Associazione Civita, in collaborazione con Ministero della Cultura ed Enel per la prima volta nella Giornata dell’Europa saranno illuminati alcuni borghi storici italiani.

INTERVERRANNO ALLA CONFERENZA STAMPA

Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma

Carlo Corazza, Direttore dell’Ufficio in Italia del Parlamento europeo

Antonio Parenti, Direttore della Rappresentanza della Commissione europea in Italia

Fabrizio Ferragni, Direttore Offerta Estero della Rai

Simonetta Giordani, Segretario Generale Associazione Civita