Sostenibilità e strategia d'impresa nell'evento organizzato domani da Associazione Civita

La direttiva europea Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) del 2022 modifica la normativa in materia e ridefinisce la forma di rendicontazione da “reporting non finanziario” in “reporting di sostenibilità”. Quali sono quindi gli strumenti e le iniziative disponibili per portare le imprese a bordo dell’agenda della sostenibilità ambientale e sociale? In che modo l'integrazione della sostenibilità può diventare un motore trainante per la crescita economica, generando valore condiviso per le imprese e la società nel suo complesso? Questi e molti altri i temi dell’evento “Quando la sostenibilità incontra….la strategia d’impresa” promosso domani 21 marzo dall’Associazione Civita che opera da opera da oltre 35 anni nella ricerca di un dialogo innovativo fra i mondi della cultura, delle Istituzioni e dell’economia.

Tradurre il dialogo fra mondo dell’impresa e realtà culturali in concrete opportunità di co-progettazione di iniziative ad alto impatto sociale, culturale ed economico, è l’obiettivo dell’associazione.