Associazione Civita: «Italia è Paese dal turismo intrinsecamente sostenibile». Il dibattito con la ministra Daniela Santaché

«Obiettivo sostenibilità per il turismo italiano», è il titolo dell'incontro promosso dall'Associazione Civita in collaborazione con ANSA, al quale hanno preso parte la ministra del Turismo Daniela Santanchè, il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca, il presidente di Swg Adrio Maria De Carolis.

Al centro del dibattito le strategie per rendere il turismo italiano sempre più sostenibile valorizzando in modo integrato città, percorsi storici e borghi, affinché viaggiare nel nostro Paese si riveli un’esperienza di irripetibile arricchimento personale.



«Siamo convinti che il turismo italiano abbia nella sostenibilità una grande opportunità. È ormai acclarato che il turismo è un'industria, che ha bisogno ditutto un sistema efficiente intorno in termini di infrastrutturee trasporti, di innovazione digitale, di poca burocrazia. Un' industria ha bisogno che tutto il sistema Paese cooperi ecoordini quella che non è soltanto la vendita di un paesemeraviglioso e di un bel racconto».





Lo dice Simonetta Giordani,segretaria generale dell`associazione Civita nel corso dell'evento ANSA-Incontra sul turismo sostenibile con la ministra Daniela Santanchè, il presidente di Federalberghi Bernabò Boccae il presidente di Swg Adrio Maria De Carolis, promossodall`Associazione Civita in collaborazione con ANSA, instreaming su ANSA.it e sui canali social dell`agenzia.

«Credo che ormai il bisogno di Italia e il fatto che l`Italia sia una meta desiderabile - dice ancora Giordani - sia un dato acquisito. Dobbiamo andare avanti: siamo bellissimi ma comefacciamo a competere, è questo il tema, su un mercato globale,con una concorrenza agguerrita. Ormai ci sono Paesi molto menobelli e con meno storie da raccontare che stanno puntando tuttosul turismo. Riteniamo che visto che c'è stato anche un cambionella voglia di turismo da parte dei turisti internazionali e nazionali, l'Italia si possa giocare un partita competitivaperché è un paese intrinsecamente sostenibile, è un paese cherispetto alla richiesta di esperienza, di connessione direttacon il territorio, di autenticità, di riscoperta di valori etradizioni possa offrire qualcosa di veramente incredibile, unico, e irripetibile».

Simonetta Giordani in precedenza aveva ricordato l`origine della storica organizzazione non profit di imprese ed enti di ricercache prende il nome proprio dalla bellissima Civita di Bagnoregioche rischiava di "morire" e che invece è stata salvata e avevadetto: «Siamo convinti che la cultura sia non solo uno strumento di coesione sociale ma anche motore di sviluppo economico per ilnostro Paese, l`identità competitiva del nostro Paese. Pensiamoinoltre che le nostre aziende e il tessuto produttivo in questomomento storico siano il vero driver di cambiamento».