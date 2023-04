Venerdì 21 Aprile 2023, 06:30

Star del mondo di celluloide a raccolta nei saloni di Palazzo Brancaccio per un invito d’eccezione. In un’atmosfera di mistero e di riservatezza si prepara la serata lancio di “The Hollywood Reporter Roma”. La Città Eterna, e in particolare l’Esquilino, si impone come headquarter dell’entertainment e del fashion non solo per una sera ma in maniera continuativa, dato che prossimamente aprirà l’Accademia della moda e del costume proprio nei vicini ex magazzini Mas. Di questo, e di tanto altro, si parla nel corso dell’esclusivo happening. Un particolare evento a cui rispondono oltre 250 illustri ospiti. Tra questi, una pioggia di stelle. Non possono mancare Serena Rossi, in bianco e nero, con il suo Davide Devenuto e i cantanti Giuliano Sangiorgi, Noemi, in black, e Emma Marrone. Flash puntati sulla volitiva Pilar Fogliati, in tuta verde militare, il cantautore Francesco Motta, Silvia Salis con Fausto Brizzi, lo stilista Alessandro Michele, il regista Fabio D’Innocenzo con Carlotta Gamba e le attrici Susy Laude con Claudia Potenza.

E nello struscio glam che non si arresta appaiono anche Luca Manfredi, Barbara Foria, Eva Grimaldi, in spolverino fucsia, con Imma Battaglia. Posano per uno scatto l’attrice Maria Chiara Giannetta e la cantante Lilith Primavera. Ci sono anche Barbara Alberti, il modello Rocco Fasano e il giovane attore Federico Cesari. Si prende posto per seguire lo storytelling della direttrice del magazine Concita De Gregorio che narra, quasi fosse un testo teatrale, la storia del cinema e il legame che unisce gli Stati Uniti e l’Italia, e in particolare la Capitale. In sottofondo l’accompagnamento musicale della cantautrice Erica Mou, con brani legati al mondo del grande schermo. Fascinazione. Elegante e goloso dinner servito a braccio, a seguire, a base bavarese di parmigiano con caviale di zucchine, uova strapazzate al parmigiano con julienne di pomodori secchi e poi risotto cacio e pepe e millefoglie di pasta all’uovo con ragù di carni bianche e salvia. Party con dj set fino a tardi per brindare al mondo dello spettacolo.