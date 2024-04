25 aprile, cosa fare a Roma: tutti gli eventi per la festa della Liberazione

Tra celebrazioni, musica, cultura e tanto cibo il 25 aprile, anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo, sarà una giornata di festa per Roma. Tra il ponte del 25 aprile e quello del 1° maggio tantissimi turisti sceglieranno la Capitale per festeggiare. Saranno più di 500 mila gli arrivi secondo l'Ente Bilaterale del Turismo del Lazio con un aumento quasi del 5% rispetto al 2023, e quasi 2 milioni le presenze, in aumento quasi del 6%.

25 aprile e 1 maggio, record di turisti a Roma: numeri in aumento rispetto al 2023

Festa della Resistenza

Dal 23 al 25 aprile attesa la Festa della Resistenza per il secondo anno consecutivo. Tre giorni di eventi, con circa 80 appuntamenti tra lezioni, incontri, spettacoli, concerti, proiezioni e mostre, per ricordare e condividere i valori della Resistenza italiana nei luoghi della città in cui i partigiani hanno combattuto ottant’anni fa. Una “festa della libertà” che vedrà alternarsi – in vari spazi del V e VII Municipio della città, tra i luoghi simbolo della Resistenza romana – gli interventi di storici, studiosi, giornalisti, artisti che racconteranno al pubblico uno dei momenti più alti della storia d’Italia, tappa fondamentale della storia cittadina, nazionale ed europea.

La celebrazione

Dalle ore 9 del 25 aprile si celebrerà il settantanovesimo anniversario della Liberazione all'Altare della Patria a piazza Venezia a Roma, con l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la deposizione di una corona di alloro al Milite Ignoto, che rappresenta tutti i caduti e i dispersi italiani in guerra.

Corteo a Centocelle

Per il sesto anno consecutivo, viene organizzato un corteo che parte da Villa Gordiani e attraversa il quartiere di Centocelle per concludersi poi al Quarticciolo. La giornata continua al parchetto intitolato al partigiano Modesto di Veglia con pranzo, dibattiti e concerti. Nel pomeriggio ospiti come ZeroCalcare, Il Muro del Canto, Giancane, Gli Ultimi, Pegs, Whtrsh aka Banana, Leo Fulcro. Al termine della giornata, la proiezione del film "Margini" di Niccolò Falsetti e Francesco Turbanti.

Musei e parchi archeologici aperti e gratuiti

In occasione della Festa della Liberazione, i musei e i parchi archeologici statali saranno aperti e l'ingresso sarà gratuito. Alla "Domenica al museo" (12 giornate all'anno), quindi, anche nel 2024 si aggiungono tre date a ingresso gratuito nei luoghi della cultura: 25 aprile, 2 giugno e 4 novembre. Le visite si svolgeranno nei soliti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto. Si protanno visitare senza pagare i seguenti musei e parchi a Roma:

- Gallerie nazionali di arte antica - Palazzo Barberini

- Vive, Vittoriano e Palazzo Venezia

- Parco archeologico di Ostia antica - Area archeologica di Ostia antica e Il Castello di Giulio II

- Museo nazionale etrusco di Villa Giulia

- Casa Museo Boncompagni Ludovisi

- Casa Museo Hendrik Christian Andersen

- Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea

- Gallerie nazionali di arte antica - Galleria Corsini

- Museo delle Civiltà

- Galleria Spada

- Museo nazionale degli strumenti musicali

- Museo nazionale di Castel Sant'Angelo

- Casa Museo Mario Praz

- Pantheon

Attività e visite didattiche per bambini con Cicero in Rome

L'associazione Cicero in Rome propone attività e visite didattiche tra arte, storia e archeologia per famiglie con bambini, dai 4 agli 11 anni in programma le seguenti attiività: "Esplorando Ostia Antica. Visita Guidata e Attività Didattica nell'Area Archeologica", "Esplorando il Foro Romano. Visita Guidata e Attività Didattica nell'Area Archeologica", "Hic Sunt Pirates! Caccia al Tesoro Didattica sull'Isola Tiberina. Visita Guidata e Attività", "Esplorando il Monte dei Cocci. Visita Guidata e Attività Didattica nell'Area Archeologica".

FloraCult, mostra mercato di piante e fiori

FloraCult, la mostra di fiori e sostenibilità, ritorna a Roma per sua la tredicesima edizione da giovedì 25 aprile a domenica 28. Si svolgerà a via Giacomo Andreassi, 30 ai Casali del Pino, azienda agricola biologica che si estende per 174 ettari all’interno del Parco di Veio. FloraCult offre 150 espositori a cui si affiancano laboratori, installazioni, esperienze culturali e ludiche.

Cinecittà World

Oltre alle 40 attrazioni, ai 6 spettacoli e al Festival dei gonfiabili per bambini al parco divertimenti del Cinema e della tv arrivano le riprese a porte aperte dell’ottavo e nono capitolo della fortunata saga di Italia1 “Din Don”.

Gli ospiti del Parco potranno diventare attori per un giorno. Chi desidera partecipare dovrà presentarsi alle 10, un’ora prima dell’apertura.

"Donnacce" al Teatro Manzoni

L'opera teatrale scritta da Gianni Clementi, arriva al Teatro Manzoni di Roma. La commedia Donnacce con le attrici Fioretta Mari, Blas Roca Rey e Patrizia Pellegrino e la regia di Luca Pizzurro, andrà in scena da giovedì 25 aprile. Tullia, detta Sofia Loren, e Tindara, detta Occhibeddi sono due signore di mezza età, che hanno dedicato gran parte della loro vita alla pratica della professione più antica del mondo. Convivono in un appartamento della periferia romana e la crisi ormai si fa sentire anche per loro. Il mercato è inflazionato da rampanti ragazze dell’est, procaci sudamericane e richiestissimi trans brasiliani ed è per loro arrivato il tempo di andare in pensione a partire da una meritata vacanza in una località esotica.

La serata all'Angelo Mai tra musica e laboratori

Dalle ore 15 fino alla notte fonda del 25 aprile, musica, approfondimenti e incontri all'Angelo Mai, il circolo Arci delle Terme di Caracalla con tanti artisti e ospiti d'eccezione.

All'evento sono presenti anche Manuel Agnelli, Roberto Angelini e La Rappresentante di Lista. L'ingresso è a pagamento con la sottoscrizione della tessera Arci 23/24 e i fondi dell'evento saranno devoluti alle seguenti organizzazioni umanitarie: UNRWA, ELSC, la campagna "Acqua per Gaza di Un ponte per", la campagna "Sponsor Starving and Injured Children from Gaza.