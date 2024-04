25 aprile e 1 maggio, record di turisti a Roma: numeri in aumento rispetto al 2023

Roma ha registrato un nuovo record di turisti nel ponte tra il 25 aprile e il 1 maggio, confermando il trend di crescita già osservato durante il periodo pasquale. Secondo l'Ente Bilaterale del Turismo del Lazio (Ebtl), sono previsti 509.500 arrivi, con un aumento del 4,89% rispetto al 2023, e 1.198.000 presenze, in aumento del 5,67%. Si prevede che questa crescita continui anche nella prossima settimana grazie alle prenotazioni last minute, superando il traguardo di 1,2 milioni di presenze. Gli arrivi nelle strutture alberghiere sono stimati in 337.500, con un aumento del 4,28% rispetto al 2023, e 798.000 presenze (+5,82%). Nelle strutture extralberghiere, gli arrivi sono previsti a 172.000 (+6,10%) e le presenze a 400.000 (+5,37%). A differenza delle vacanze di Pasqua, dominati da turisti stranieri, il 60% dei visitatori proviene dall'Italia. Eventi futuri come gli Internazionali d'Italia e il Giro d'Italia dovrebbero continuare a stimolare la crescita turistica, con aspettative di superare il record di 50 milioni di presenze del 2023 entro dicembre 2024.