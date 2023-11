Lunedì 20 Novembre 2023, 07:13 - Ultimo aggiornamento: 07:14

L'allarme per la raffica di furti di una banda di ladri acrobati era scattato già la scorsa settimana alla Montagnola. Con i colpi fotocopia messi a segno tra via di Grotta Perfetta e via Giuseppe Casalinuovo. E puntuali, giovedì nel tardo pomeriggio, hanno tentato il blitz questa volta finito male perché il sistema anti- intrusione, collegato al telefono della padrona di casa, ha dato il tempo ai carabinieri di intervenire in pochissimi secondi e trovare il ladro ancora "appeso" alla facciata della palazzina di via Luigi Lilio all'Eur. Così è finito in manette il bandito, uno straniero di origini cilene di 18 anni. Nello zaino i militari hanno trovato la refurtiva, 15mila euro tra soldi e gioielli, insieme agli arnesi da scasso.

LA RICOSTRUZIONE

Secondo quanto ricostruito dai militari della stazione Eur, il ladro si era arrampicato al primo piano salendo da una grondaia. Ha poi forzato una porta finestra riuscendo così a entrare all'interno dell'appartamento. Mentre scattava l'allarme, e la padrona dell'appartamento allertava le forze dell'ordine, ha fatto razzia di quanto ha trovato in casa: gioielli, orologi e soldi. Per accelerare sulla fuga, il bandito ha agganciato una corda alla ringhiera del balcone. Uno stratagemma che non gli ha assicurato la riuscita del furto. Quando i carabinieri sono arrivati in via Lilio infatti, si stava ancora calando dalla facciata. Una volta arrestato e perquisito, è stato accompagnati negli uffici di viale Asia dove la vittima di furto ha proceduto con la denuncia.

LE INDAGINI

L'intera refurtiva è stata riconosciuta ed è stata restituita alla legittima proprietaria. Ma le indagini proseguono: secondo gli investigatori il 18enne finito in manette giovedì sera all'Eur potrebbe essere collegato ad altri furti messi a segno nel quadrante a sud della Capitale finito nel mirino di diverse bande.Stanno quindi procedendo con ulteriori accertamenti sull'arrestato. Mentre proseguono i controlli alla Montagnola dove la scorsa settimana era scattato il primo allarme. Gli accertamenti si stanno concentrando nelle vicinanza delle palazzine in cui sono in corso i lavori di ristrutturazione. I banditi infatti, approfittando dei ponteggi si arrampicano fino agli ultimi piani. Anche se - come era stato denunciato in via Giuseppe Casalinuovo- il ladro acrobata si è arrampicato dalla grondaia del palazzo fino al terzo piano. Anche lì, una volta raggiunto il balcone, ha forzato la porta finestra riuscendo così a entrare nell'appartamento in quel momento vuoto e poi svaligiato.flaminia.savelli@ilmessaggero.it