Lunedì 17 Luglio 2023, 23:20

Stavano parcheggiando, a notte fonda, l’auto nel garage condominiale pronti a rincasare. Lui e lei, sui 30 anni, in pochi secondi, nell’oscurità del locale, sono rimasti terrorizzati dalla presenza di un bandito con il volto coperto da un cappuccio e che impugnava una pistola. La coppia è stata minacciata con la canna dell’arma in testa. Poi, il criminale li ha presi letteralmente in ostaggio: li ha fatti sdraiare sul pavimento del garage e ha iniziato a perquisirli. In questo modo ha rapinato il Rolex di lei dal valore di 15.000 euro. Non pago, il bandito prima di fuggire, ha ripulito anche i portafogli delle due vittime rubando una cifra in contanti. Il sequestro di persona con rapina è avvenuto intorno a tre di notte, in un garage di uno stabile residenziale di via Mendola strada poco distante da Ponte Milvio e da via Cortina d’Ampezzo. Zone residenziali di alto pregio, spesso prese di mira dai rapinatori.

LE INDAGINI

È la polizia ad indagare sull’ennesimo colpo a mano armata accaduta in quella zona. Sono stati i giovani sequestrati, una volta liberi dalla minaccia della pistola, a chiamare il 112. Così dopo pochi minuti sul posto sono arrivati alcuni equipaggi delle Volanti. Le note della rapina sono state diffuse via radio e, quindi, tante auto della polizia hanno fatto una battuta nel circondario ma senza riuscire a scovare e prendere il ricercato. Alcuni agenti sono rimasti insieme alle due vittime per sincerarsi che stessero bene. Non c’è stato bisogno, infatti, di chiamare il 118.

Gli investigatori sono convinti che l’uomo armato abbia agito con un complice in sella ad una moto che è stata usata poi dai due per fare perdere le loro tracce. Il modo più semplice per introdursi nel garage è quello di applicare del nastro isolante sulla fotocellula che, in questo modo, fa rimanere aperto il cancello della rimessa. I due rapinatori devono avere pedinato la coppia e così si sono resi conto che lei portava al polso un orologio molto costoso. Ecco quindi che li hanno seguiti fin dentro al loro garage. Sono stati veloci a non fare chiudere il cancello d’ingresso, quindi hanno applicato del nastro isolante alla fotocellula. La coppia si credeva sicura nel garage, ignara del fatto che un uomo armato di pistola era entrato pochi secondi dopo di loro.

LE TRACCE

Gli investigatori si stanno muovendo in più direzioni. Stanno controllando le telecamera di zona. Le telecamere sono tante. È possibile che una possa avere ripreso i banditi magari con il volto scoperto. Se fosse così avrebbero le ore contate. Nel garage condominiale è intervenuta anche la polizia scientifica. Gli agenti vogliono trovare qualche elemento, come un’impronta digitale, che inchiodi l’uomo incappucciato e armato di pistola. Pochi mesi fa, fece scalpore una rapina con le stesse modalità nei confronti di un anziano sempre nella stessa zona.

BANDITI IN TRASFERTA

Si segue anche un altro forte spunto investigativo: le ricerche passate hanno indicato che i rapinatori di orologi preziosi sono spessissimo dei napoletani che vengono a Roma per mettere a segno i colpi per poi tornare a Napoli. La Squadra Mobile ha compiuto moltissimi arresti di questo tipo, tanto da avere a disposizione ormai un archivio fotografico con oltre 200 foto di rapinatori. Non solo: le batterie di rapinatori che dal capoluogo campano giungono nella Capitale si suddividerebbero le zone a secondo della provenienza. Dal rione Sanità le gang puntano dritte ai quartieri più a Sud: all’Eur, al Torrino e all’Aventino. Dai vicoli dei “Quartieri”, invece, la rotta della mala porta più a Nord: al Salario, ai Parioli, al Flaminio e in Prati. Proprio questa conoscenza del fenomeno potrebbe portare la polizia ad individuare i due banditi che hanno colpito la giovane coppia.