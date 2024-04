Roma, professore palpeggia studenti minorenni in classe in un liceo: ora è agli arresti domiciliari

Violenza sessuale a Roma: arresti domiciliari per un professore di un istituto superiore della Capitale accusato di aver palpeggiato in classe alcuni alunni minorenni. A far scattare le indagini dei carabinieri del Nucleo Investigativo è stata la denuncia presentata dal genitore di uno studente a cui si è aggiunta anche quella del dirigente scolastico di uno degli istituti, nel quadrante sud della città, dove il docente lavorava.

Gli accertamenti svolti dai militari di via in Selci, anche con l'acquisizione delle testimonianze degli studenti che hanno confermato quanto era stato denunciato, hanno portato la procura di Roma a chiedere e ottenere dal gip la misura cautelare degli arresti domiciliari per il professore accusato di violenza sessuale.