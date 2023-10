Domenica 22 Ottobre 2023, 23:36

Con tanto di trolley al seguito, si intrufolano nelle hall degli alberghi, nei negozi del centro e nei fast food per derubare i turisti. I colpi sono stati messi a segno negli hotel intorno alla zona dell’Esquilino, tra via Varese e via Torino. Lo stesso copione si è ripetuto nei negozi del centro, tra via Veneto, via Gioberti e via del Corso. E infine nei fast food, Kfc e Mc Donald’s. Sul caso indagano gli agenti dei commissariati del Centro e dell’Esquilino: gli investigatori, per risalire all’identità dei ladri, sono partiti dalle immagini di video sorveglianza dove le vittime sono state derubate.

LA BANDA



Sono almeno quattro i componenti della banda di banditi che sta inanellando una serie di furti con destrezza. Attraverso le denunce, gli investigatori sono riusciti a individuarli. In uno dei fotogrammi su cui stanno lavorando, i due ladri vengono inquadrati mentre si aggirano tra i tavoli di un fast food affollatissimo. Con il trolley al seguito, fingono di cercare un posto dove consumare il pasto e invece, dopo aver rubato il portafoglio di un turista, si allontanano velocemente senza essere notati. Secondo i primi riscontri, si tratterebbe di una gang di latinos. Le prime denunce sono state registrate lo scorso settembre. Tuttavia solo nel corso delle indagini i poliziotti hanno capito che gli autori dei furti sono appunto, gli stessi e che il modus operandi è sempre lo stesso. «Si fingono turisti a loro volta - confermano i poliziotti- con questo sistema riescono a passare inosservati, a studiare il luogo dove entrano in azione e a scegliere le vittime. Purtroppo quando il turista si accorge di essere stato derubato è ormai troppo tardi. Ci stiamo concentrando tra la zona di Termini e dell’Esquilino dove abbiamo registrato il più alto numero di furti ed è il quadrante in cui abbiamo registrato numerosi spostamenti dei sospettati».

IL PRECEDENTE



Gli agenti stanno inoltre confrontando gli elementi raccolti con quanto avvenuto una manciata di giorni fa a Castro Pretorio. La notte del sette ottobre, una coppia di amici stava rientrando a casa quando sono stati accerchiati, picchiati e rapinati. .