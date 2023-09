Martedì 12 Settembre 2023, 07:29 - Ultimo aggiornamento: 07:32

Boom di turisti borseggiati. Non solo nei ristoranti quando siedono ai tavoli e lasciano le borse o gli zaini appesi alle spalliere di sedie e poltrone, ma anche quando semplicemente passeggiano per la strada e magari si fermano sul marciapiede in attesa che il semaforo per i pedoni diventi "verde". Di nuovi stratagemmi per colpire, gli sciami di ladri che imperversano per le vie dello shopping e le aree monumentali e archeologiche più gettonate dai visitatori della Città Eterna a caccia di prede, ne sfornano continuamente.

"GUARDIE E LADRI"

Alle loro calcagna, però, sono schierate le forze dell'ordine, in una sorta di infinito sequel di "Guardie e ladri". Solo nelle ultime ore i carabinieri in servizio anti-borseggio nei luoghi più turistici, nei pressi delle stazioni della metropolitana e dei locali commerciali, hanno arrestato 19 persone. Dall'inizio dell'anno il bilancio dei borseggiatori finiti in manette sale a ben 220 solamente per quel che riguarda i controlli svolti dalla compagnia di Roma Centro dell'Arma. Alcuni di loro sono stati sorpresi da 2 a 4 volte a rubare. Al novero si aggiungono circa 300 denunciati: insomma più di due manolesta al giorno intercettati dai militari, senza contare i furti tentati o sventati che non entrano nelle statistiche. Da qui la raccomandazione che ripetono sempre gli stessi carabinieri: «Rammentate ai turisti di stare attenti, di diffidare anche di persone che si fingono esse stesse dei turisti».

Raid in casa in 10 minuti. «Hanno portato via tutto»: caccia alla banda dei colpi velocissimi alle porte di Roma



Le diciannove persone arrestate nel fine settimana scorso sono tutte gravemente indiziate del reato di furto aggravato. In via dei Fori Imperiali, i carabinieri del Comando "Piazza Venezia" hanno arrestato in flagranza un ragazzo e una ragazza, entrambi 21enni di origini romene, sorprese subito dopo aver sfilato il portafogli, contenente circa 500 euro, a una turista argentina. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla vittima. Presso la fermata "Spagna" della Metro A, i militari della stazione "Quirinale" hanno "pizzicato" altri tre romeni tra i 20 e i 48 anni, che avevano sottratto con destrezza il portafogli a una giovane filippina che era a bordo di un treno. I tre, alla vista dei carabinieri, erano subito scesi dal convoglio tentando una breve fuga a piedi, ma sono stati subito raggiunti e bloccati. Sempre nei pressi della stessa fermata, questa volta i carabinieri di Viale Libia, hanno fermato due cileni di 34 e 43 anni, che avevano rubato il portafogli a una turista indiana, con l'aiuto di un complice, che però è riuscito a sottrarsi all'arresto, facendo perdere le proprie tracce.

Sei le persone arrestate dai militari della Stazione "Madonna del Riposo", di età compresa tra i 18 e i 52 anni, tutti stranieri. Quattro sono stati sorpresi, all'interno della metro all'altezza della fermata "Repubblica", mentre erano intenti ad asportare il cellulare a una donna e a un uomo e il portafogli a una turista tedesca. Entrambi i telefoni e il portafogli sono stati recuperati e restituiti alle vittime. Poco più tardi, gli stessi militari, questa volta alla fermata "Flaminio", hanno arrestato in flagranza, tre persone di origini cubane e una peruviana, di età compresa tra i 28 e i 37 anni, sorprese subito dopo aver asportato lo smartphone ad una turista americana che era in attesa sulla banchina.

Boom di scippi ai turisti a Roma: rom, georgiani e latinos in trasferta dal basso Lazio, dal Nord e dall’Estero. Cinque arresti al giorno

LA STAZIONE CENTRALE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Altra zona calda per furti e borseggi , immancabilmente, quella della stazione centrale. I carabinieri del Nucleo Termini hanno arrestato una 22enne dell'Eritrea, sorpresa dagli addetti alla vigilanza dopo aver asportato numerosi prodotti cosmetici per un valore complessivo di 400 euro. Nel tentativo di sottrarsi al controllo dei militari, la 22enne ha strattonato e graffiato i militari, prima di essere bloccata definitivamente. In via Gioberti, i carabinieri di "Piazza Dante" hanno fermato un egiziano di 18 anni, che aveva occultato diversi capi di abbigliamento, privandoli delle placche antitaccheggio. Infine, è stato arrestato un cileno di 28 anni sorpreso in via degli Annibaldi mentre era intento ad armeggiare su un'autovettura in sosta in cui era contenuta una valigia.