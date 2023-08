Martedì 8 Agosto 2023, 22:32

Ad attirare l’attenzione dei due ladri è stato il trolley extra lusso firmato “Louis Vuitton” dell’anziano 87enne romano appena uscito dalla stazione Termini. Così hanno messo a segno il colpo lo scorso venerdì (4 agosto): mentre uno distraeva con una banale scusa l’anziano, l’altro gli sfilava il bagaglio. Un furto lampo e i banditi sono scappati a piedi facendo perdere le loro tracce con un bottino da 300 mila euro. All’interno la vittima, appena arrivata da Milano, stava trasportando gioielli, soldi e tre orologi da 100 mila euro. Ma è stata una breve fuga perché non appena l’87enne ha denunciato quanto avvenuto, i poliziotti della Polfer e i colleghi del commissariato Viminale, hanno avviato una fitta rete di controlli. Intanto hanno sequestrato le immagini di video sorveglianza della stazione che hanno ripreso i due balordi prima aggirarsi all’interno dei terminal - dove hanno individuato la vittima- e poi procedere verso l’esterno della stazione. Quindi il raggiro e la fuga. Immagini chiare tanto che gli investigatori hanno riconosciuto i due ladri, noti alle forze dell’ordine e con precedenti per furto rapina. E trovato il covo dove era stata nascosta la refurtiva: un appartamento di Torre Gaia.



IL LOCALIZZATORE



Gli investigatori erano già sulle tracce dei banditi quando hanno avviato le ricerche del trolley attraverso il geolocalizzatore. Agenti in borghese hanno proceduto con appostamenti e controlli a Roma est, nella zona di Torre Gaia, dove il dispositivo di sicurezza si era attivato. Fino a quando hanno intercettato uno dei banditi appena uscito di casa: è stato subito fermato e arrestato.

Hanno quindi eseguito una prima perquisizione in casa dove hanno trovato il trolley e l’intera refurtiva che è stata consegnata al legittimo proprietario. Mentre proseguono le ricerche per il complice che, almeno per il momento, è riuscito a sfuggire alla cattura.

Le indagini sui due ladri, due stranieri di origine algerine di 25 e 28 anni, sono tutt’ora in corso. Gli investigatori stanno infatti lavorando per ricostruire la rete di contatti. L’obiettivo è arrivare ai basisti che avrebbero comprato, e rivenduto nel mercato nero, gioielli e orologi rubati all’87enne. Non solo: ulteriori accertamenti verranno eseguiti nei prossimi giorni all’interno dell’appartamento di Torre Gaia. Il sospetto degli investigatori è che altra refurtiva, di colpi precedenti a quello dello scorso venerdì, possa essere stata nascosta. «Sia l’arrestato che il complice, hanno alle spalle numerosi precedenti per furti e colpi analoghi- confermano i poliziotti- resta da accertare se nella banda siano coinvolte altre persone, altri banditi con cui hanno messo a segno altri colpi».



LE INDAGINI



Un’indagine lampo dunque quella della polizia sul maxi furto alla stazione Termini: il covo di Torre Gaia è stato perquisito già nel tardo pomeriggio di sabato. Tanto che la vittima ha poi voluto ringraziare gli agenti del commissariato Viminale. Mentre proseguono serrati i controlli intorno alla stazione. Una misura straordinaria decisa dalla Prefettura dopo che, la notte di Capodanno, una 24enne straniera di origini israeliane era stata accoltellata davanti alla biglietteria. L’aggressore, Aleksander Mateusz Chomiak, il clochard polacco, era stato poi intercettato alla stazione di Milano mentre tentava di lasciare l’Italia. Poche settimane dopo, la notte del 7 febbraio Arturo Luca Battisti, un 46enne milanese che da poco si era trasferito a Roma, era stato accoltellato e rapinato di venti euro in via Giolitti. Le indagini hanno poi accertato che quella notte, ad aggredirlo erano stati tre senza fissa dimora. Così il livello di attenzione resta altissimo intorno alla stazione Termini.