Vannacci: «Classi separate per aiutare gli alunni bravi e i disabili». Lega divisa, critiche anche da Cei, Fdi e Forza Italia

«Non c'è bisogno di porgere ramoscelli d'ulivo, perché io non ho mai sollevato alcun problema. Se qualcuno si è espresso negativamente nei miei confronti, lo capisco, fa parte di una fase, ma quando si tratterà di lavorare insieme spero si chiudano gli armadi del passato e si guardi al futuro». Così Roberto Vannacci, intervistato da ‘La Stampa’, ha commentato le critiche emerse all’interno della Lega per la sua candidatura alle Europee. Le sue parole hanno scatenato numerose reazioni, dal tema dei disabili («farei le classi separate») al Mussolini «statista perché uomo Stato come Cavour e Stalin» fino agli omosessuali («Se ostentano da esibizionisti devono accettare le critiche») e all'aborto («Scelta della donna ma bisogna trovare soluzioni alternative»).

Vannacci: «Mussolini uno statista. Gli italiani hanno la pelle bianca». La candidatura fa discutere la Lega

Fonti Lega: Vannacci indipendente, poi c'è rosa leghisti doc

«Vannacci è un candidato indipendente che potrà portare il proprio contributo e raccogliere voti di opinione fuori dal tradizionale bacino della Lega.

Salvini ha chiuso liste competitive, di alto valore dove, ovviamente, non mancano leghisti doc, europarlamentari uscenti ed esponenti della società civile, con un'ampia rosa di candidati. In vista delle europee l'offerta politica della Lega agli elettori è seria e completa, all'insegna delle libertà e del desiderio di cambiare questa Europa». Così fonti della Lega.

La Cei: «Torniamo a anni bui della storia»

«Pur nel rispetto di ogni opinione e di ogni scelta politica qui è in gioco una visione culturale della vita. Queste affermazioni ci riportano ai periodi più bui della nostra storia. Mi permetto di dire, con Papa Francesco, che l'inclusione è segno di civiltà". Così il vicepresidente della Conferenza episcopale italiana, mons. Francesco Savino, commenta con l'ANSA le affermazioni del generale Roberto Vannacci secondo il quale occorrerebbe organizzare classi di scuola apposite per i ragazzi disabili. Per il vescovo di Cassano all'Jonio «la differenza non è un problema ma una risorsa».

Foti (Fdi): «Non commento ciò che non condivido»

«Ognuno risponde di ciò che dice. Non commento ciò che non condivido. Noi la posizione netta la prendiamo sulle cose che diciamo, tutto ciò che non ci appartiene è escluso». Così il capogruppo di Fdi alla Camera, Tommaso Foti, sulla proposta del generale Vannacci sulle classi separate per disabili. «Noi ci preoccupiamo di fornire agli italiani le migliori candidature possibili perché grazie anche, e soprattutto, alle attività di governo di Giorgia Meloni l'Italia cambi questa Europa. La conferenza programmatica del partito ha dimostrato a tutti che qui, al di là del fatto che FdI può vantare un fuoriclasse come Giorgia Meloni, c'è una classe dirigente capace di rapportarsi, di confrontarsi, di produrre idee per l'Italia e per l'Europa», conclude.

Roccella: «Mescolanza favorisce integrazione»

«Per quanto riguarda le classi miste, noi abbiamo sui disabili la stessa posizione che su Pioltello, cioè per favorire l'integrazione è bene che ci sia una mescolanza e che le persone siano abituate a stare anche con chi ha delle diversità". Così la ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella, a margine della conferenza programmatica di FdI in corso a Pescara commenta le parole del generale Vannacci sulle classi separate per gli alunni disabili. La candidatura di Vannacci alle Europee "è delle Lega prima di tutto - aggiunge -, e comunque ognuno è libero di candidarsi, è fondamentale che ci siano componenti diverse in ogni schieramento».

Barelli (Forza Italia): «Frescacce da Capitan Fracassa»

«Per attrarre una forzata attenzione con sparate ad effetto si può ottenere il risultato di enunciare vere e proprie frescacce. Questo pare sia accaduto al generale Vannacci parlando di disabilità e diversità; argomenti invece seri che toccano l'intima sensibilità di ognuno a cui occorre dedicare rispetto e comprensione. Elucubrazioni poco da intellettuale e più da capitan fracassa di cui non se ne sentiva proprio il bisogno». Così ha dichiarato Paolo Barelli presidente dei deputati di Forza Italia.

Renzi: «Sui disabili parole vergognose»

«Tutti oggi parlano di Vannacci e delle sue vergognose frasi sui disabili. Il generale provoca, gli altri replicano. Io sono fiero e orgoglioso di aver firmato la legge sul dopo di noi, sui disturbi allo spettro autistico, sul terzo settore. Gli altri si dividono tra chi provoca e chi chiacchiera: noi siamo quelli delle leggi sui diritti sociali». Lo scrive su X il leader di Iv, Matteo Renzi.