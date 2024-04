Sabato 27 Aprile 2024, 21:02 - Ultimo aggiornamento: 21:26

«La fotografia della donna con gli occhialini da solarium blu? Lei stava dormendo. Mi sono avvicinato furtivamente e ho scattato. Non si è accorta di nulla». Martin Parr è a Roma per l’Italian Street Photo Festival. Lo raggiungiamo nel suo hotel insieme al fotografo e regista Alessandro Asciutto. Quando lo incontriamo, cammina verso di noi con le braccia incrociate dietro la schiena e le spalle in avanti. Risposte secche, brevi e profonde.

Roma cosa significa per lei?

Mi piace il turismo fotografico e Roma è piena di turisti. Non ne ho mai visti così tanti come quelli che ci sono ora. Forse dovrebbero iniziare a far pagare l’ingresso come hanno fatto a Venezia.

Perché è diventato fotografo?

L'ho fatto per passione. In pratica, faccio del mio hobby un lavoro. Amo la fotografia. Amo dove mi porta. Amo ciò che fotografo.

Trascorreva tutto giorno fuori casa a fotografare?

Non tutto il giorno, ma ogni giorno.

Ci racconta il suo primo ricordo del suo percorso di fotografo?

Essere spesso con mio padre sul torrente ghiacciato. Vicino alla nostra casa di Chessington.

Suo padre cosa faceva?

Era un birdwatcher. Un birdwatcher molto scrupoloso. Ossessionato. E io sono un fotografo ossessionato. Devi esserlo sei vuoi arrivare.

A lei piace il birdwatching?

Non mi dispiacciono gli uccelli, ma non li seguo con l'entusiasmo che aveva lui.

Qual è il rapporto con sua madre?

Sono molto tolleranti nei confronti del mio essere fotografo. Mi hanno sostenuto molto. Non posso dire altro.

È nato in una famiglia ricca?

No. Una tipica famiglia della classe media, cresciuta nei sobborghi di Londra, dove vivono perlopiù pendolari.

Quando era giovane pensava ai soldi?

Non pensavo ai soldi. Ci ho pensato molto più tardi. Non faccio fotografia per i soldi. Anche se ora vivo bene e pago 10 stipendi al mese.

All’inizio pensava che sarebbe diventato il Martin Parr di oggi?

Non riesco proprio a immaginarlo. Ora mi occupo un po' di moda, cosa che ovviamente non avrei mai pensato di fare.

È stato presidente della Magnum Photos, ma non è stato così facile diventarne socio.

La strada per diventare socio è stata piuttosto accidentata per me. Ad alcuni non piaceva che entrassi a farne parte. Non gli piaceva il lavoro a colori che avevo fatto negli anni '80. Ma alla fine ho ottenuto la maggioranza necessaria dei due terzi. Tutto nella Magnum è determinato dalla maggioranza dei due terzi.

Come ha gestito la situazione?

Ho sempre avuto dei critici. Me li aspetto. E in Magnum non è stato diverso. Quindi non mi ha dato molto fastidio. Voglio dire, se non fossi entrato in Magnum sarei sopravvissuto lo stesso come fotografo.

Uno dei suoi critici era Philip John Griffiths.

Il mio più grande. Cercò di impedirmi di diventare membro. Scrisse una lettera interessante che si può leggere nel manifesto di Magnum.

Diceva che lei era un nemico per Magnum.

In realtà mi è abbastanza piaciuta come affermazione. Non ho avuto problemi con lui, nel modo in cui l'ha fatto.

Henri Cartier Bresson diceva che lei veniva da un altro pianeta.

Non gli piacevano le foto di una mostra che avevo fatto. Così quella sera scrisse che ero un altro pianeta e io lessi e gli dissi: “Capisco il tuo punto di vista, ma perché posso essere un messaggero”.

Ha il record di 42 mostre contemporaneamente. L'ha cercato?

Era un obiettivo, il concept del lavoro e ci è piaciuto molto.

Perché scatta sempre con il flash?

Per avere foto più colorate.

Sua moglie è un'artista?

È una scrittrice, sì.

L’aiuta nel lavoro?

Mi aiuta più di quanto io aiuti lei. Abbiamo scritto un libro insieme, intitolato “The Non-Conformists”. E se vai sul mio blog, vedrai anche alcuni dei suoi scritti.

Dove vi siete incontrati?

Ci siamo conosciuti a Manchester, a metà degli anni '70. Poi lei si è trasferita dove vivevo io. E ci siamo messi insieme.

Vi siete spostati spesso?

Non proprio, no. Ci siamo trasferiti in Irlanda. Lei ha creato un servizio di logopedia nella contea di Leitrim e poi ci siamo trasferiti a Liverpool e infine a Bristol.

Con la sua famiglia?

Solo una volta. Quando ero giovane non viaggiavo molto.

La sua passione per il collezionismo è nota. Ha anche un orologio di Saddam Hussein. Perché?

Ho strane collezioni. Vendere gli stessi orologi, oggetti di fotografia astronomica. Non so perché o come, ma colleziono queste cose.

In che modo la malattia ha influenzato la sua visione?

Mi ha un po' indebolito, ma alla fine riesco a fotografare, come ho fatto oggi. Ero fuori di testa per tutto il giorno.

Ma continuo ad andare avanti.

Ha detto che le piace parlare della morte perché infastidisce le persone. Ma lei ne ha paura?

Non in particolare. So che succederà. Ma posso parlarne serenamente. Si è già presa abbastanza di me, so che porterò il mio progetto a conclusione prima che arrivi.

A un giovane fotografo e fa fatica a mantenersi con la fotografia cosa direbbe?

Beh, probabilmente sono pigri. Devono trovare il soggetto giusto e concentrarsi su quello. Poi potrebbero ottenere qualcosa di interessante. La maggior parte dei giovani fotografi è troppo pigra.

Lei non lo è stato, ovviamente.

Non ero pigro, credo. È per questo che ho avuto successo.

Qual è la sua formula per il successo?

Lavorare sodo. Essere ossessionati. Trovare l'argomento giusto. È tutto ciò di cui hai bisogno.