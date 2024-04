Martedì 23 Aprile 2024, 06:05

Quattro grandi interventi per valorizzare il patrimonio dell’Eur, con un investimento complessivo di 2,6 milioni di euro, nell’ambito del progetto Caput Mundi (gli interventi di rigenerazione per Roma del Pnrr). Li prevede uno schema di accordo approvato dalla Giunta Capitolina: nelle prossime settimane arriverà invece la firma tra Roma Capitale ed Eur Spa, necessaria per poter avere il definitivo via libera.

Quasi un milione di euro (950mila) sarà investito nel progetto "La città condivisa" che mira a restaurare e consolidare i rivestimenti del Palazzo dei Congressi dell'Eur. Altri 95mila invece andranno invece a "Roma 4.0" che prevede la creazione di un’app per i turisti: l’obiettivo è integrare la modernità dell’Eur all’interno dei percorsi della Roma classica e antica. Con questi fondi si finanzieranno anche delle paline con scritte e immagini su monumenti ed edifici del quartiere, a loro volta collegati con un Qr code. Una volta scannerizzato, in sostanza, darà maggiori informazioni. Qui l’obiettivo è ovviamente quello di arrivare prima della scadenza dei fondi del Pnrr per poter “intercettare” già una parte dei pellegrini in arrivo per il Giubileo.

IL RESTAURO FOTOGRAFICO

Il terzo progetto (del valore di 150mila euro) riguarda il recupero delle immagini fotografiche di E42 (il vecchio nome dell’Eur): si prevede di restaurare oltre 3.500 tra lastre fotografiche e bozzetti, che saranno digitalizzati e poi riversati sull’archivio centrale dello stato per essere consultabili. Infine, l’ultimo progetto (chiamato “#Amanotesa”) servirà a potenziare la Cittadella dello Sport, rendendola più accessibile alle persone con disabilità: costerà 1,45 milioni di euro. Si prevede di ristrutturare il centro sportivo “Mariner” nella zona del laghetto, che sarà usata per attività di canoa, canottaggio e vela paralimpiche, realizzando anche un pontile con accesso riservato e altri servizi per i disabili. Ancora, sarà realizzato un centro sportivo con campi da volley, pallacanestro, tiro con l’arco e rugby pensati per le persone in carrozzina. Infine, sempre nell’ambito di quest’ultimo intervento, si prevede di realizzare un servizio di navetta elettrica che colleghi la Cittadella dello Sport con le diverse aree del progetto.

Una volta siglato l’accordo tra Capitale ed Eur Spa, le gare dei primi tre progetti saranno aggiudicate entro il 31 dicembre 2024, mentre entro il 31 marzo 2025 dovrà essere approvata la gara per la Cittadella dello Sport. A finanziare i progetti sarà il ministero del Turismo direttamente nei confronti della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, che è il soggetto attuatore. Mentre concretamente chi eseguirà gli interventi sarà Eur Spa, proprietaria del patrimonio di edifici razionalisti del quartiere.

IL TORRIONE

Gli interventi sul PalaCongressi riguarderanno in particolare il “Torrione di copertura del Salone della Cultura”: oltre alla messa in sicurezza, tra le altre cose si interverrà sulle lastre del rivestimento lapideo, così da preservare il valore storico e garantire la sicurezza del personale e dei visitatori.

«Questo accordo con Eur Spa ci permette di passare dalla fase progettuale a quella più operativa di una grande operazione di restauro nel quartiere dell'Eur», dichiara l’assessore alla Cultura Miguel Gotor, aggiungendo che «grazie agli investimenti del Pnrr potranno essere realizzati interventi di conservazione della parte monumentale e di ampliamento dell'offerta destinata ai visitatori, con una vasta operazione di digitalizzazione dei servizi turistici. Vogliamo rendere l’Eur ancora più vivibile e attrattivo per romani e turisti e migliorarne accessibilità e inclusività grazie in particolare agli investimenti per la Cittadella dello Sport». I fondi sono stanziati nell’ambito di Caput mundi, il progetto del Pnrr il patrimonio di Roma che ammonta a circa 500 milioni di euro e prevede in totale 335 interventi sul suolo capitolino.