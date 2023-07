Lunedì 31 Luglio 2023, 22:49

È entrato nel cuore della notte, pensando forse che la casa fosse vuota e i proprietari in vacanza. Dopo aver ripulito il soggiorno e rovistato nelle stanze dell’appartamento, il ladro si è diretto verso la camera da letto. Così il 20 luglio intorno alle quattro del mattino è scattato l’allarme in viale delle Rughe, all’altezza di viale Canada, a Formello. Perchè la coppia che stava dormendo si è svegliata trovandosi davanti il malvivente, a volto scoperto e con le tasche piene dei gioielli di famiglia. Il marito della donna, svegliato di soprassalto, è balzato dal letto e, di riflesso, è corso dietro al ladro, che nel frattempo aveva imboccato la porta per fuggire e far perdere le proprie tracce. La coppia, dopo essersi ripresa dallo spavento, ha quindi chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di zona che hanno proceduto con i rilievi. Intanto nel quartiere c’è paura e tensione. Secondo quanto riferito dai residenti infatti, da diverse settimane nel quadrante si registrano incursioni dei ladri.

Furti nelle ville a Roma, l'allarme

Un allarme che a macchia di leopardo si allarga a diversi quartieri della Capitale. La notte del 23 luglio nel mirino dei rapinatori era finita una donna, romana di 45 anni, sorpresa pure lei nel cuore della notte mentre dormiva. Il colpo è stato messo a segno in una delle palazzine di via Vito Volterra, nel quartiere Ostiense. Come hanno poi accertato i poliziotti di zona, incaricati delle indagini, i banditi si erano arrampicati dalla facciata della palazzina e dopo aver forzato una delle finestre dell’appartamento, erano riusciti a entrare. Dopo aver rovistato nelle diverse stanze, erano arrivati fino alla camera da letto dove stava dormendo la vittima. La donna era rimasta in ostaggio dei rapinatori che poi erano fuggiti via con soldi e goielli.

La banda dell'auricolare

Ma le bande di ladri sono sempre più esperte. L’ultima, segnalata, è quella dell’auricolare: l’ultima trovata degli specialisti del furto in appartamento che in questi giorni di ferie estive stanno assediando interi quartieri della Capitale. Le riprese effettuate da una telecamera interna di un condominio di viale Jonio a Montesacro sono eloquenti: immortalano un giovane uomo, alto e longilineo (molto simile a un altro presunto ladro vestito in giacca e cravatta e avvistato tempo fa tra al Torrino e al Laurentino), varcare la soglia dell’abitazione sistemandosi bene il congegno acustico con cui, con tutta probabilità, sta comunicando con uno o più complici, di sicuro almeno con il “palo” che dovrà avvisarlo nel caso che i padroni di casa stiano per rientrare o dell’arrivo improvviso di altri condomini che possa mandare a monte il raid. Non è il primo caso segnalato tra Montesacro e Prati Fiscali. Il sospetto dei residenti - ma anche degli inquirenti - è che sia attiva una banda che prende di mira le abitazioni dei commercianti, ossia di quei lavoratori che di sicuro non utilizzano lo smart working (quindi non c’è il rischio di imbattersi negli inquilini) e che debbono ottemperare agli orari di apertura dei negozi e che, quindi, molto difficilmente rientreranno in casa prima di una certa ora. Lasciando i ladri “liberi” di agire. Furti negli appartamenti della zona sono stati segnalati l’8 luglio, ma anche martedì 4 luglio all’ora di pranzo. Nel mirino un’abitazione al cui interno c’erano addirittura tre cani. «È stata messa a soqquadro, devastata», racconta il proprietario. Giovedì 6 luglio stesse modalità: in tre che non si fanno scrupolo di un cane in casa, un dogo, entrano in un altro appartamento di viale Jonio alle ore 15. Anche in questo caso i ladri hanno l’auricolare all’orecchio. Indossano polo e jeans corti fino al ginocchio, ai piedi ciabatte da piscina, per togliersele con rapidità e non fare rumore all’occorrenza. Uno dei tre ha dei segno sull’avambraccio sinistro, come dei tagli, forse autolesionisti.